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باريس: تذكير بأبرز مراحل قضية الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ أكثر من عامين.

في 5 حزيران/يونيو 2019 أوقفت الباحثة الفرنسية-الإيرانية في الانثروبولوجيا فاريبا عادلخاه، المتخصصة بالشيعية، ورفيقها المتخصص بإفريقيا رولان مارشال الآتي لملاقاتها في زيارة خاصة، من قبل الحرس الثوري الإيراني في مطار طهران.

وفي 15 تموز/يوليو، اعلنت باريس توقيف فاريبا عادلخاه، العاملة في مركز الأبحاث الدولية في جامعة سيانس بو بباريس.

مطلع تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت باريس أنّها "كررت في مناسبات عدة طلبها إتاحة التواصل القنصلي مع السيدة عادلخاه، وايضاً الإفراج عنها". غير أنّ إيران حذّرت من جانبها باريس من أي "تدخل"، مذكرة بأنّها "لا تعترف بازدواجية الجنسية لرعاياها".

في 25 تشرين الأول/اكتوبر، دعا زملاء الباحثين إلى تعليق التعاون العلمي والأكاديمي مع إيران.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ السجن "غير مقبول".

في 26 كانون الأول/ديسمبر، كشف مركز الأبحاث الدولية أنّ فاريبا عادلخاه والأكاديمية الأسترالية كيلي مور-جيلبرت الموقوفة أيضاً، شرعتا في إضراب عن الطعام.

وفي رسالة موجهة إلى مركز حقوق الإنسان في إيران الذي يتخذ في نيويورك مقرّاً، قالت الأكاديميتان إنّهما تعرضتا ل"التعذيب النفسي" و"العديد من الانتهاكات للحقوق الإنسانية الأساسية".

واستدعت باريس السفير الإيراني.

في 7 كانون الثاني/يناير 2020، اعلن محامي فاريبا عادلخاه أنّ السلطات القضائية رفعت تهمة التجسس عن الأكاديمية.

غير أنّ عادلخاه ستظل ملاحقة بتهمة "الدعاية ضدّ النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران وب"التواطؤ للمساس بالأمن القومي".

وتمت ملاحق مارشال استنادا إلى التهمة الأخيرة فقط.

في 12 شباط/فبراير، انهت عادلخاه إضرابها عن الطعام، وفق محاميها. وعادت نهاية الشهر إلى "قسم النساء في سجن" ايوين بعدما أدخلت لأيام عدّة إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.

مطلع آذار/مارس، اكد عضوان في لجنة التضامن أنّ الباحثين يواجهان "خطر الموت" بسبب تفشي كوفيد-19 في إيران.

وفي الثالث من آذار/مارس، بدأت جلسة محاكمتهما الأولى في طهران، لكن بمثول الباحثة فقط.

في 17 آذار/مارس، قالت اللجنة التضامنية إنّ رولان مارشال تمكن من التحدث مع السفير الفرنسي عبر الفيديو، وبدا عليه "الضعف والتعب" لكن صحته "مطمئنة" عموما. وقال إنّ زميلته صارت "في حال جسدية أفضل".

وفي 20 آذار/مارس، أعلنت إيران تبادل سجناء مع باريس. وقالت طهران إنّ باريس أفرجت عن مهندس إيراني كان مطلوبا لدى السلطات الأميركية.

وكشفت باريس في اليوم التالي الإفراج عن رولان مارشال (64 عاماً).

في 16 أيار/مايو أكد المحامي سعيد دهقان أن محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي".

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة.

ودانت باريس الحكم "السياسي" مطالبة بالافراج "الفوري" عنها.

في 5 حزيران/يونيو طلب الرئيس إيمانويل ماكرون مجددا الافراج عنها.

وقالت المحامية الإيرانية حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي أن فاريبا عادلخاه "رهينة" طهران بهدف المساومة.

في 3 تشرين الأول/اكتوبر 2020، أكد المحامي سعيد دهقان أنه "افرج عن عادلخاه مع سوار الكتروني". واعلنت لجنة التضامن مع الباحثة أنها "عادت إلى منزلها حيث هي في الإقامة الجبرية تحت رقابة سوار الكتروني".

في 24 شباط/فبراير 2021 طلب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "الافراج عنها بشكل نهائي".

في 12 كانون الثاني/يناير 2022، أعلنت لجنة التضامن التي شكّلت في باريس للدفاع عن الباحثة، أن فاريبا عادلخاه أعيدت إلى سجن إيوين.

على الفور، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج "الفوري" عنها.