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كييف: قُتل شخص على الأقل وجرح 12 آخرون جراء ضربة على مبنى سكني في كييف، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني في وقت تستعر المعارك على مشارف العاصمة التي تسعى القوات الروسية إلى محاصرتها.

وكتبت أجهزة الطوارئ الأوكرانية على حسابها على تطبيق تلغرام أن مبنى مكوّنًا من ثماني طبقات في حيّ أوبولون في شمال كييف، استُهدف فجرًا "بنيران مدفعية" على الأرجح، ما تسبب بحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وسبق أن أعلنت الأجهزة في بيان العثور على جثة شخصين بين الأنقاض، قبل أن تحذف هذه الرسالة وتخفّض الحصيلة إلى قتيل واحد حتى الساعة.

وأشارت إلى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى فيما تلقى تسعة آخرون الرعاية في المكان.

ونشرت أجهزة الطوارئ مشاهد تُظهر عملية إجلاء سكان بينهم مسنّون، من المبنى المتضرر الذي تحطّمت نوافذه، وذلك عبر سلّم شاحنة رجال الإطفاء.