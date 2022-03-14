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إيلاف من لندن: تدخلت شرطة لندن، يوم الإثنين، لإخلاء قصر يملكه أحد الأثرياء الروس الذين طالتهم العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، بعدما احتلته مجموعة من واضعي اليد غير القانونيين.

ويُعتقد أن العقار مملوك لرجل الأعمال الروسي الملياردير أوليج ديريباسكا (54 عاما)، حليف فلاديمير بوتين، وهو رجل صناعة أسس عملاق الألمنيوم (روسال)، وطالته عقوبات حكومة المملكة المتحدة في 10 مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن واضعي اليد هم مجموعات معروفة عبر فترات التاريخ البريطاني وهم من يحتلون عقارا أو أراض بلا مالك رسمي لاستخدامها لغايات السكن أو الزراعة.



صورة لمبنى القصر

دور وزيرة الداخلية



ورفعت المجموعة الأعلام الأوكرانية فوق العقار الفخم في منطقة (بلغريف سكوير) في غرب لندن، وشجعوا أفراد الجمهور على الانضمام إلى احتجاجهم.

وقال المحتلون إن احتلالهم للعقار هو "القيام بعمل" وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي دعوها إلى إرسال اللاجئين الأوكرانيين للعيش في ممتلكات بلغريف سكوير.



وقالت الشرطة إنها استدعت في الساعات الأولى من يوم الاثنين بعد أن وردت أنباء عن دخول واضعي اليد إلى القصر الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية والقريب من منزل العديد من السفارات الأجنبية.

ودخلت الشرطة بدروع مكافحة الشغب للعقار الذي عُلِّق علم أوكراني من النافذة وكُتب على لافتة كتب عليها "تم تحرير هذه الممتلكات".



فوضويون



وفي بيان، قال المحتلون - الذين وصفوا أنفسهم بالفوضويين -: "باحتلالنا لهذا القصر، نريد إظهار التضامن مع شعب أوكرانيا ، وكذلك مع شعب روسيا الذي لم يوافق أبدًا على هذا الجنون. أنت تحتل أوكرانيا ، نحن نحتلك".

وقال واضعو اليد إن القصر "سيكون بمثابة مركز لدعم اللاجئين" وأنه سيتم استهداف ممتلكات أخرى.

يذكر أن وثائق المحكمة العليا في لندن لعام 2007 حددت ديريباسكا بأنه المالك المستفيد لقصر بلغريف سكوير.

وقبل وقت قصير من فرض العقوبات عليه، قال ديريباسكا إن السلام مطلوب في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا وحذر من أن روسيا ستكون مختلفة بعد الصراع.

ولا يزال مصير محفظه ديريباسكا العقارية في بريطانيا غير واضح بعد أن قالت الحكومة إنه سيتم تجميد أصوله.

غزو بوتين



ويُعتقد أن واضعي اليد لا يعتزمون العيش والنوم في الممتلكات، بل إنهم يحتلونها بدلاً من ذلك احتجاجًا على غزو الرئيس الروسي بوتين لأوكرانيا.

يشار إلى أن ديريباسكا، مؤسس شركة المعادن والطاقة الكهرومائية EN + ، يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2018 نتيجة علاقته الوثيقة المزعومة مع الكرملين.

يذكؤ أن المنزل المكون من سبع غرف نوم ، في واحد من أغلى أحياء لندن ، يحتوي أيضًا على سينما منزلية وصالة رياضية وغرفة بخار تركية.



وكان تم شراء العقار من خلال شركة ريفولت ليمتد Ravellot Limited ، وهي شركة خارجية تأسست في جزر فيرجن البريطانية. ولا تزال الشركة تمتلك العقار. وتعطي وثائق السجل العقاري لغراهام بونهام كارتر جهة الاتصال الخاصة برافيلوت.

وتخضع خمسة حسابات مصرفية في حوزة ديريباسكا لأوامر تجميد الأصول بناءً على طلب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

