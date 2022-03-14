قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كراكاس: أفادت منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان عن تسجيل 1414 عملية إعدام خارج نطاق القانون خلال العام 2021 في فنزويلا

وقال مارينو ألفارادو منسق البرنامج الفنزويلي للتوعية والتحرك في مجال حقوق الإنسان (بروفيا) خلال عرض تقرير أنجزته "منظمة العمل الاجتماعي لجمعية يسوع" غير الحكومية إن هذا العدد "يعكس مستوى الفتك العالي" الذي يستمر عناصر الشرطة والجيش بتنفيذه في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.

في العام 2020 سجلت 3034 عملية إعدام خارج نطاق القانون على ما أفاد الأب أندريدو إينفانتي الذي أشار إلى "تراجع كبير" لكنه شدد على أن "العدد يبقى مقلقا".

باشليه تُندد

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه نددت بعمليات "الإعدام خارج نطاق القانون" مطالبة خصوصا بحلّ قوة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية المتهمة بارتكاب تجاوزات في عملياتها لمكافحة الجريمة، على ما أشار ألفارادو.

وأوضح "أعلنت الحكومة عملية لإصلاح الشرطة الوطنية... لكن لا تتوافر معلومات حول ما يحصل" على هذا الصعيد داعيا "النيابة العامة إلى التحقيق بشأن سلسلة القيادة" في الشرطة والجيش.

وجاء في التقرير أن الشرطة العلمية المسؤولة عن 347 عملية "إعدام"، كانت القوة الأمنية التي تقف وراء أكبر عدد من الاعدامات.

وبين الضحايا 13 قاصرا.

وقال المرصد الفنزويلي للعنف الذي يشكل مرجعا في غياب الأرقام الرسمية إن 11081 ميتة عنيفة سجلت في فنزويلا العام 2021 بمعدل 40,9 ميتة عنيفة لكل مئة ألف نسمة أي أعلى بسبع مرات من المعدل العالمي.