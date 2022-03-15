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كييف: أفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، ولم يكن بالإمكان معرفة السبب بشكل فوري.

وشاهد أحد مراسلي الوكالة أيضاً عموداً من الدخان يتصاعد من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجّه إلى المكان بسبب حظر التجول الليلي الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

يذكر أن أصوات الانفجارات تكون أحياناً ناجمة عن الدفاعات الجوية.

ولم تصدر أي تصريحات بعد عن مصادر رسمية.

وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وفر حوالى نصف سكان كييف البالغ عددهم ثلاثة ملايين منذ بدء الهجوم الروسي.

وسجّل سقوط عدد من القتلى والجرحى الاثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة.

ويتواصل القتال العنيف منذ أيام بين القوات الروسية والأوكرانية على أطراف كييف الشمالية الغربية.