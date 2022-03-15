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اجاكسيو (فرنسا): أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء الثلاثاء أن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لكورسيكا.

وأتى كلامه عشية زيارته للجزيرة المتوسطية اثر توتر مستمر منذ اسبوعين.

وتشهد الجزيرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ الاعتداء في الثاني من آذار/مارس داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في العام 1998. وقد دخل كولونا في غيبوبة.

لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الالكتروني، على أن الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء.

وأوضح "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديموقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية.