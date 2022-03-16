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إيلاف من الرياض: وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والسفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندربن سلطان بن عبدالعزيز.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلتقي، الأربعاء، مع قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لـ"تنسيق الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا".

الحكومة البريطانية



وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "زيارة جونسون لأبوظبي والرياض ليومٍ واحد هي جزء من جهود المملكة المتحدة لضمان عمل دولي منسق بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن جونسون سيناقش "زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا"، وأنه من المتوقع أن يناقش القادة "الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة وتقليل التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء"، وأن بوريس جونسون "سيركز على تنويع إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة".

وذكر البيان أن جونسون سيقول أنه "يجب على العالم أن يتوقف عن استخدام النفط والغاز من روسيا وحرمان بوتين من استخدامهما".