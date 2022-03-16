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قد تبلغ جهود روسيا لغزو أوكرانيا ذروتها في غضون الأيام العشرة القادمة.

إيلاف من بيروت: الروس في ورطة وهم يعرفون ذلك. لهذا السبب تواصلوا مع الصين طلباً للمساعدة ويقومون الآن بتجنيد السوريين. ينفد الوقت والذخيرة والقوى العاملة من الجنرالات الروس. هذا لا يعتمد على أي معلومات استخباراتية داخلية، فهذا واضح من المعلومات مفتوحة المصدر ومن تجربتي الخاصة. قد أكون بعيداً عن الميدان، لكنني واثق من هذا التقييم. هذا ما يقوله الملازم المتقاعد بن هودجز، أستاذ كرسي بيرشينغ للدراسات الاستراتيجية في مركز تحليل السياسة الأوروبية في العاصمة الأميركية واشنطن.

يضيف هودجز في مقالة نشرها موقع مركز تحليل السياسة الأوروبية أن التحذير الأساسي في تقديره هو "أننا، نحن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يجب أن نسرع ونوسع الدعم الذي نقدمه لأوكرانيا على نطاق واسع وبإلحاح جسر برلين الجوي (يونيو 1948- مايو 1949). فهم يحتاجون إلى الأسلحة والذخيرة لتدمير صواريخ كروز والمدفعية بعيدة المدى التي تسبب معظم الأضرار التي لحقت بالمدن الأوكرانية، وكذلك المعلومات الاستخباراتية لتحديد تلك الأنظمة، والقدرة على إصابة سفن البحرية الروسية التي تطلق صواريخ كروز على المدن من البحر الأسود وبحر آزوف".

بحسبه، إن تحدي الوقت بالنسبة إلى روسيا ليس عسكريًا فحسب. تتزايد آثار العقوبات - قد تتخلف روسيا قريبًا عن سداد 150 مليار دولار من الديون بالعملات الأجنبية - كما أن الاستياء المحلي الروسي آخذ في الازدياد. عليى العالم أن يفعل كل ما في وسعه لتغذية هذا الاستياء.

نقص ذخيرة

الروس يعانون نقصاً في الذخيرة. أدى انتقالهم إلى حرب الاستنزاف لارتفاع معدلات الاستهلاك أبعد مما خططوا له وما يمكنهم تحمله. سيظل لديهم الكثير من المدفعية التقليدية وما يسمى بالقنابل الغبية. لكن كما نعلم من العمليات العسكرية الأميركية السابقة، "الذخائر الأكثر تطورًا باهظة الثمن ومحدودة جدًا. من المحتمل أن يكون لدى الروس نفس التجربة؛ إضافة إلى ذلك، اعتقدوا أن الحملة ستنتهي في غضون أيام قليلة، لذلك ربما لم يتم إعداد المخزونات الكبيرة. يتجاوز استهلاك وقت الحرب دائمًا أرقام التخطيط، والقتال في المناطق الحضرية يؤدي إلى تفاقم ذلك. وستكون العقوبات مفيدة أيضًا (استخدمت فنلندا وسلوفينيا بعض الذخائر إلى روسيا) وقد توقفت هذه العقوبات الآن.

نقص القوى العاملة

قال البنتاغون أن 50 في المئة من القوة القتالية الروسية منخرطة في المعارك في أوكرانيا. يقول هودجز: "في ذروة حروبنا في العراق وأفغانستان، لم تتجاوز هذه النسبة 19 في المئة. وكان من الصعب الحفاظ على ذلك".

هذا يلعب مباشرة في مناقشة تطويق كييف. لا تملك روسيا القوة البشرية أو القوة النارية لتطويق العاصمة الأوكرانية، ناهيك عن الاستيلاء عليها. يقول لقد زرت كييف عدة مرات. كنت هناك في كييف قبل خمسة أسابيع، والتقيت بالرئيس زيلينسكي. إنها مركز حضري كبير للغاية ومكثف يقع على ضفاف أحد أكبر الأنهار في أوروبا. إنها تضاريس حضرية صعبة ومعقدة.

سيتمكن الأوكرانيون من إبقائه مفتوحًا ومنع التطويق، خاصة إذا تمكنا من رفع تدفق الأسلحة والذخيرة إلى المستويات المطلوبة. ولسوء الحظ، ستتزايد الهجمات على المدينة عن طريق الأنظمة الجوية والبرية، وسيُقتل أو يُصاب أو يُشرد عدد أكبر من المواطنين الأوكرانيين الأبرياء. لكنني لا أعتقد أنها ستنهار.

تفاقم معضلة روسيا بسبب الخسائر البشرية. يقول هودجز: "على الرغم من أنني دائمًا متشكك في عدد جثث العدو، أعتقد أن أعداد القتلى بالآلاف (ربما في نطاق 5000-6000 الذي اقترحته المصادر الأميركية) وأن أعداد الجرحى أعلى من ذلك كثيرًا. ساحة المعركة الحديثة مميتة للغاية، خاصةً بالنسبة للجنود ذوي التدريب السيئ والانضباط. هذه أرقام عالية جدًا خلال الأسبوعين الأولين من الحرب فقط، ويأتي الكثير منها من وحدات النخبة الروسية - ومن الصعب استبدالها (ولن يتمكن الكرملين من إخفاء هذه الخسائر عن الجمهور الروسي وجميع هؤلاء لفترة طويلة).

التقارير عن انخفاض الروح المعنوية، والخلاف بين القادة، والتمرد على سفينة واحدة على الأقل، والفرار من الخدمة، وما إلى ذلك، كل ذلك خلال الأسبوعين الأولين هي مؤشرات على مشاكل كبيرة في القوى العاملة. وبأعداد صافية، لا يزال عدد القوات المسلحة الأوكرانية يفوق عدد القوات الروسية الموجودة على الأرض في أوكرانيا أو يضاهيها بشكل وثيق.

لا يوجد ما يشير إلى أن الروس لديهم وحدات كبيرة مخبأة في الغابة في مكان ما (قال البنتاغون إنه لا يرى علامات على وجود تعزيزات كبيرة ). لذلك من الواضح أن القوة الافتراضية للجيش الروسي البالغ عددها 900000 هي رقم فارغ. تشير دعوتهم العلنية إلى 16000 جندي من سوريا وأماكن أخرى إلى هذا. مؤشر آخر لاستخدام "وقف الخسارة" من قبل روسيا للمجندين الذين اقترب وقتهم من الانتهاء. يتوافد الشتات الأوكراني إلى الوطن للمساعدة في القتال؛ لن يعود الروس إلى ديارهم - وفي الواقع، يغادر الكثيرون لتجنب قتال بوتين.

هناك الآن فرصة لتفاقم مشكلة القوى العاملة لديهم. سيكون الدفعة التالية من المجندين في الجيش الروسي في 1 أبريل، عندما يُطلب من حوالي 130.000 عائلة روسية إرسال أبنائهم (18-25) إلى مراكز التجنيد حيث سيتم تجنيدهم في الجيش الروسي كجنود.

يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتأثير على المدخول التالي من خلال استخدام مزيج من التواصل البشري بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية / التقنية لتجاوز التعتيم الروسي على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. الملايين من الأوكرانيين والجورجيين والألمان والبولنديين والليتوانيين واللاتفيين والإستونيين والفنلنديين لديهم أصدقاء وعائلة وجهات اتصال تجارية وموظفون وعملاء في روسيا. يجب أن يتواصلوا معهم مباشرة - فقد أطلق الليتوانيون بالفعل حملة على هذا المنوال. إذا تمكنا من جعل نسبة مئوية من تلك العائلات تقاوم، والانضمام إلى هؤلاء الآلاف من الروس الذين يظهرون بالفعل الشجاعة للاحتجاج، فإن ذلك من شأنه أن يرسل موجات صدمة في جميع أنحاء روسيا.

يختم هودجز: "الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة. إنه سباق، ولا أرى ما يكفي من الإلحاح. نحن بحاجة لدفع دواسة الوقود إلى الأرض الآن، على الفور".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "مركز تحليل السياسة الأوروبية"