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لاهاي: زار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا حيث أجرى اتصالا عبر الفيديو مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت المحكمة الأربعاء.

وأكدت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا على تويتر أن المدعي التقى زيلينسكي عبر الفيديو. وأفاد خان "اتفقنا على الحاجة إلى بذل كافة الجهود لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين".