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بعد أسبوعين من الحرب، كانت إحدى أكثر الميزات المحيرة هي اللوجيستيات الخرقاء وغير الفعالة إلى حد كبير التي أعاقت العمليات الهجومية الروسية حتى الآن.

إيلاف من بيروت: توقفت القافلة الروسية سيئة السمعة التي يبلغ طولها كيلومترات في شمال غرب كييف وهي واحدة فقط من حالات عديدة من السلوك المتلعثم. في حين أن العديد من خبراء الشؤون العسكرية الروس قد أرجعوا هذه النواقص عن حق إلى ضعف التخطيط للمعركة، وعدم استعداد القوات، والانهيارات الفنية، يجب أيضًا ملاحظة فعالية القوات الأوكرانية - فقد شنوا مقاومة قوية وذكية تهدف إلى تعطيل الخدمات اللوجستية الروسية وخطوطها العسكرية. التواصل، مع نتائج ملحوظة.

على هذه الخلفية، تبرز قوات العمليات الخاصة الأوكرانية (SOF) كعنصر محوري في استراتيجية حكومة كييف لتقويض استدامة الغزو الروسي من خلال زيادة تكاليفها البشرية والعتاد من خلال مزيج من تكتيكات حرب العصابات والدفاع المتنقل والهجمات المضادة.

لمحة عن القوات الخاصة الأوكرانية

جاء قرار أوكرانيا إنشاء قيادة العمليات الخاصة (SOCOM) كفرع خدمي منفصل في نهاية عام 2015 بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية في منطقة دونباس الجنوبية الشرقية، حيث استغل الانفصاليون المدعومون من روسيا أوجه القصور الهيكلية وعدم الاستعداد. وسيطر الجيش الأوكراني على مساحات شاسعة من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، والتي أُعلنت باسم "الجمهوريات الشعبية دونيتسك ولوهانسك" في ربيع عام 2014.

دفعت هذه التجربة المؤلمة والتهديد الروسي المستمر القيادة السياسية في كييف إلى الشروع في إعادة هيكلة طموحة للقوات المسلحة الوطنية. توفر الزيادة بنسبة 100 في المئة في ميزانية الدفاع الأوكرانية بين عامي 2015 و 2020، من 2.96 مليار إلى 5.92 مليار دولار (نحو 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فكرة عن مدى إلحاح هذه الإصلاحات، والتي تهدف إلى تحديث الجيش الأوكراني وتحسين قدراته من خلال إعطاء الأولوية المجالات الرئيسية مثل القيادة والسيطرة والصيانة والتدريب والاحتراف وتخطيط العمليات والاستثمارات في أسلحة جديدة.

تم استكمال هذا الجهد بدعم كبير من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والعديد من الدول الأوروبية في شكل مساعدات مالية وبرامج إصلاح قطاع الأمن ومبادرات التعاون الدفاعي المتعددة في إطار عام 2016 حزمة المساعدة الشاملة لحلف الناتو لأوكرانيا.

جيش في حالة خراب

كانت قيادة العمليات الخاصة الأوكرانية، التي تضم ما يقرب من 2000 فرد تم تجنيدهم في سبعة أفواج عمليات خاصة مقسمة بين الجيش والبحرية (لا يشمل ذلك جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد)، من بين المستفيدين الرئيسيين من الدعم الغربي. يشارك المشغلون الخاصون الأوكرانيون بانتظام في التدريبات العسكرية لحلف الناتو، بما في ذلك جميع الإصدارات الأخيرة من تمرين العزم المشترك، وخطط التدريب الثنائية وكذلك متعددة الجنسيات التي تشارك فيها دول الناتو والدول الشريكة غير الأعضاء في الناتو. برنامج تدريبي سري بقيادة الولايات المتحدةبالنسبة لوحدات القوات الخاصة الأوكرانية، تم إطلاقه أيضًا من قبل وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة في عام 2015. وكان الهدف هو إنشاء قوة عالية الاحتراف تختلف اختلافًا جذريًا عن سابقتها التي تدربت في الاتحاد السوفياتي والتي تم تصميمها لشحذ تكتيكات التمرد و "قتل الروس"، مثل وضعها أحد المدربين.

يُقال إن هذا التعاون المكثف أدى إلى تحسين قابلية التشغيل البيني وقدرات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية بشكل كبير، وفي عام 2019 أصبح مركز عمليات القوات الخاصة الأوكراني رقم 140 أول وحدة غير تابعة للناتو على الإطلاق تحصل على شهادة قوات العمليات الخاصة التابعة لحلف الناتو، وأصبحت مؤهلة للانتشار تحت مظلة قوة الرد التابعة لحلف الناتو، مع وحدات إضافية من المتوقع أن تنضم إلى النادي قريبا. منح التدريب على معايير التحالف أيضًا وصولاً متميزًا إلى أحدث المعدات، بما في ذلك نظارات الرؤية الليلية المتقدمة، والمراقبة والاستطلاع الاستخباراتي في الوقت الحقيقي (ISR)، وأجهزة الاتصال، مما يعزز بشكل كبير من فعالية قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في المناطق المتنازع عليها بشدة. منذ عام 2016، تحسنت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية لتصبح رأس جيش وطني أعيد تشكيله، والذي وصفه رئيس أركانه، قبل عامين فقط، بأنه "جيش في حالة خراب" وكان بالكاد قادرًا على نشر 1000 فرد مدرب ومجهز بالكامل. من 200000 في الكتب.

الغزو الروسي: اختبار عباد الشمس الأوكراني

بينما تم إنشاء قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في سياق العملية ضد الوحدات الانفصالية غير النظامية والتهديدات الهجينة المنبثقة من روسيا، تطور دورها حتمًا على مر السنين كجزء من استعداد البلاد لصراع تقليدي مع الجيش الروسي. نظرًا للحشد العسكري المطول والموثق جيدًا حول أوكرانيا، كان من المتوقع شن هجوم روسي شامل، على الرغم من أنه كان من الواضح أنه يمثل تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، تشير الأدلة المتاحة إلى أن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية تؤدي أداءً جيدًا بشكل ملحوظ ضد خصم يتمتع - على الأقل على الورق - بقدرات فائقة وقوة نيران هائلة.

لا تكمن الأسباب في المهارات التكتيكية الفائقة مقارنةً بمعظم القوات الروسية التي شاركت حتى الآن في الغزو فحسب، لكن أيضًا في القدرة على العمل ليلاً وفي التكتيكات الروسية الضعيفة، كما يتضح من الافتقار الكبير للتنسيق لدى الأخيرة - حتى على مستوى الفصيلة - وقدرات مناورة الأسلحة المشتركة.

صدت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية تقدم القوات الروسية الآلية في ضواحي كييف، خصوصًا في بوكا وإيربين وهوستوميل، ما تسبب في خسائر فادحة. في مناطق أخرى، حافظوا على ظهورهم "المنخفض" وانخرطوا في حرب غير نظامية وعمليات خلف خطوط العدو لمهاجمة الذيل اللوجستي، بما في ذلك قوافل الإمداد والمواقع الأمامية الروسية مثل مطار تشورنوبايفكا، بالقرب من مدينة خيرسون التي تحتلها روسيا.

الاستنزاف يؤثر في الخسائر

على الرغم من عدم وجود تقارير متاحة عن خسائر في صفوف قوات العمليات الخاصة (من غير المحتمل أن تكون موجودة على الإطلاق)، إلا أن الاستنزاف سيؤثر على الخسائر مع استمرار الصراع، مع عواقب وخيمة من حيث عمليات الاستبدال وتناوب الوحدات نظرًا لمعايير التجنيد الانتقائية للغاية للقوة. على الرغم من قدرتها على التكيف، إذا استمر الصراع في حدته الحالية، فإن قوات العمليات الخاصة الأوكرانية تتعرض لخطر التمدد بشكل خطير في غضون أسابيع قليلة.

تحسبًا لذلك والحاجة إلى الاستمرار في حرب مقاومة طويلة المدى ضد قوة محتلة، من المرجح أن تستخدم القوات الخاصة الأوكرانية استراتيجيات تركز على الدفاع النشط / المتحرك لكسب الوقت - كما يفعلون حاليًا - خاصةً إذا تم دمجها في صراع غير نظامي على مستوى البلاد يهدف إلى استنفاد موارد العدو البشرية والمادية. يستلزم ذلك نقلًا ذكيًا لوحدات SOF في جميع أنحاء أوكرانيا، ودمجها مع المقاومة المحلية، وضمان وصولها المستمر إلى الإمدادات والاستخبارات الغربية.

الغرب يستخلص العبر

على الرغم من أن الغزو لم يمر على مرور ثلاثة أسابيع بعد، إلا أن العدوان الروسي يحمل بالفعل دروسًا للمخططين العسكريين ويقدم دروسًا للدول الغربية، وخاصة الأوروبية، فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة إطلاق الدفاع كمكون أساسي لا يتجزأ من السياسة الخارجية.

عندما يتعلق الأمر بقوات العمليات الخاصة، فإن هذا التطور يجعل من الضروري إعادة تقييم - وربما إعادة ضبط - دورها، مع الأخذ في الاعتبار استخدامها المحتمل ضد الأعداء الأقران في البيئات المتنازع عليها بشدة وكذلك البيئات المختلطة، ولكن أيضًا ضمان احتفاظ هذه القوات بخصائصها المميزة طبيعة.

على الرغم من الأدلة الواضحة بشأن الأداء الضعيف للقوات الروسية في أوكرانيا، فإن الحرب التقليدية مع الناتو ستكون مختلفة بالتأكيد من حيث الالتزام العسكري الروسي، حيث من المحتمل أن تحدث مواجهات رئيسية في سيناريوهات عالية الكثافة حيث يجب أن تكون قوات العمليات الخاصة (SOF) جاهزة لاستخدام التقنيات التقليدية، ولكن أيضًا مناهج هجينة تعتمد على التقنيات المتقدمة والحرب الإلكترونية التي تهدف إلى تعطيل الخصم قبل أن يتمكن من الرد.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مركز تحليل السياسة الأوروبية"