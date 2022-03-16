قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: التاريخ المعروف لبداية الحرب العالمية الثانية هو 1 سبتمبر 1939، عندما غزا هتلر بولندا بعد توقيع معاهدة مولوتوف-ريبنتروب. لكن هذا كان مجرد حدث واحد في سلسلة من الأحداث التي كان من الممكن أن تبدو منفصلة في ذلك الوقت، من بينها: غزو اليابان لمنشوريا في عام 1931، والغزو الإيطالي للحبشة في عام 1935، وإعادة تسليح راينلاند في عام 1936 والحرب الأهلية الإسبانية التي بدأت في العام نفسه، ضم النمسا وأزمة سوديتن في عام 1938، والغزو السوفياتي لبولندا بعد أسابيع من الغزو الألماني والغزوات الألمانية الغربية في العام التالي، وعملية بربروسا وبيرل هاربور في عام 1941.

النقطة المهمة هي أن الحرب العالمية الثانية ليست نتيجة تراكم، مثل ارتفاع المياه حتى اختراق السد. نحن أيضًا نعيش سنوات من ارتفاع منسوب المياه، على الرغم من أن الأمر تطلب غزو روسيا لأوكرانيا حتى يلاحظ الكثيرون في العالم ماذا يحصل.

ردات فعل باهتة

قبل الغزو، شهدنا الغزوات الروسية لجورجيا والقرم وشرق أوكرانيا، والقصف الروسي على حلب، واستخدام العوامل المشعة والكيميائية الغريبة ضد المنشقين الروس على الأراضي البريطانية، والتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والقرصنة الهائلة لشبكات الكمبيوتر، ومقتل بوريس نيمتسوف والتسمم الصارخ لأليكسي نافالني وسجنه.

هل قوبلت أي من هذه الانتهاكات للسيادة، والانتهاكات القانونية، وانتهاكات المعاهدات، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية برد قوي وموحد وعقابي كان يمكن أن يتجنب الجولة التالية من الاعتداءات؟ هل أدت ردات الفعل الغربية على الانتهاكات الأخرى للمعايير العالمية - استخدام سوريا الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، واستئصال بكين للحكم الذاتي لهونغ كونغ، وحرب إيران بالوكالة ضد جيرانها - إلى توقف فلاديمير بوتين؟

باختصار، هل كان لبوتين أي سبب للاعتقاد، قبل 24 فبراير، أنه لن يكون قادرًا على الإفلات من العقاب بسبب غزوه أوكرانيا؟ كلا. على عكس الادعاء بأن سلوك بوتين هو نتيجة للاستفزاز الغربي - مثل رفضه استبعاد أوكرانيا نهائيًا من عضوية الناتو - فقد أمضى الغرب بشكل أساسي 22 عامًا في استرضاء بوتين من خلال دورة طويلة من عمليات إعادة التعيين. إن الدمار الذي لحق بأوكرانيا هو ثمرة هذا المهادنة.

جواب غير واضح

تواجه إدارة الرئيس الأميركي بايدن الآن مسألة ما إذا كانت تريد إنهاء هذه الدورة. الجواب غير واضح. أضرت العقوبات بالاقتصاد الروسي، وساعدت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا على إبطاء التقدم الروسي، ووحدت وحشية روسيا الناتو. وهذا يرجع إلى الرئيس. لكن الإدارة تواصل العمل في ظل سلسلة من الأوهام الكارثية المحتملة.

قد تدمر العقوبات روسيا على المدى الطويل، لكن الصراع الفوري في أوكرانيا قصير الأمد. بقدر ما كان أحد الآثار الرئيسية للعقوبات هو إرسال عشرات الآلاف من الطبقة المتوسطة من الروس إلى المنفى، فإنهم في الواقع يساعدون بوتين من خلال إضعاف قاعدة قوية من المعارضة السياسية. أما بالنسبة إلى الأوليغارشية، فربما فقدوا يخوتهم، لكنهم لن يحملوا أسلحتهم.

تسبب تسليح أوكرانيا بصواريخ جافلين وستينغر في إحراج الجيش الروسي. إن تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز MIG-29 وأنظمة أسلحة أخرى قد تغير قواعد اللعبة يمكن أن يساعد في قلب المد. رفض القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة أوكرانيا.

الإيحاءات المتكررة بأن بوتين قد خسر الحرب بالفعل أو أنه لا يمكن أن يفوز عندما يتحد الأوكرانيون في كراهيتهم له أو أنه يبحث عن مأزق - وأنه يجب علينا التفكير في طرق بارعة لتزويده بواحدة - ربما تكون محقة. لكن هذه الحرب ما زالت في اسبوعها الثالث. استغرق النازيون وقتًا أطول لغزو بولندا. القدرة على إخضاع السكان المضطربين هي أساسًا وظيفة الألم الذي يرغب المحتل في إلحاقه. للحصول على نظرة تمهيدية إلى ذلك، انظروا إلى ما فعله بوتين في غروزني.

لم ينفجر العالم

قد يكون رفض فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا مبررًا لأنه يتجاوز المخاطر التي تكون دول الناتو على استعداد لتحملها. لكن فكرة أن القيام بذلك يمكن أن يطلق شرارة الحرب العالمية الثالثة تتجاهل ضعف التاريخ. واجه الأميركيون الطيارين السوفيات تحت غطاء صيني أو كوري شمالي في الحرب الكورية من دون تفجير العالم، ونفورنا الصريح من المواجهة دعوة للتصعيد الروسي، وليس رادعًا له.

هناك الآن خطر جدي يتمثل في أن هذه الأوهام يمكن أن تنهار فجأة. هناك القليل من الأدلة حتى الآن على أن بوتين حريص على الحد من خسائره. على العكس من ذلك، القيام بذلك الآن - بعد تكبد الثمن الاقتصادي للعقوبات من دون تحقيق نصر واضح - من شأنه أن يعرض قبضته على السلطة للخطر.

في الخلاصة، نتوقع أن يضاعف بوتين ضغطه. إذا استخدم الأسلحة الكيماوية، كما فعل بشار الأسد، أو استخدم سلاحًا نوويًا في ساحة المعركة، تماشياً مع العقيدة العسكرية الروسية القديمة، فهل يخسر أكثر مما يربح؟ السؤال يجيب عن نفسه. سيفوز بسرعة. إنه يرعب الغرب. يقوى سلطته. يعاني عواقب أكثر خطورة بشكل هامشي فقط من تلك التي تم إلحاقها بالفعل.

كيف تبدأ الحرب العالمية المقبلة؟ تماماً كما بدأت الحرب العالمية السابقة.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية