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جنيف: أكدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أنها لم تشهد من قبل عدداً كبيراً من الهجمات على منشآت الرعاية الصحية مثل الذي تتعرض له أوكرانيا حالياً، منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحافيين خلال مؤتمر صحافي "أصبح نظام الرعاية الصحية هدفاً. لقد بدأ يشكل جزءاً من استراتيجية وتكتيكات الحرب. هذا غير مقبول تماماً، إنه مخالف للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "لازلنا في البداية ... ولم نشهد قط في أي مكان في العالم مثل هذا العدد الكبير من الهجمات على نظام الرعاية الصحية".

ووثقت المنظمة وقوع 43 هجوماً على منشآت صحية وسيارات إسعاف وطواقم صحية في أوكرانيا منذ بدء الغزو.

وحذر من "وصول هذه الأزمة إلى نقطة باتت معها منظومة الصحة في أوكرانيا على شفا الهاوية".

وأكد أن نظام الرعاية الصحية الأوكراني يحتاج إلى الدعم وتساءل لكن كيف ننشر طواقم بينما البنى التحتية الطبية مستهدفة؟

من جهته قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين إن "أولوية منظمة الصحة العالمية تبقى دعم الطواقم والنظام الصحي ليواصلوا تقديم الرعاية وتلبية الاحتياجات العاجلة".

وأضاف "ننسق نشر 20 فريقاً للطوارئ الطبية مؤلفاً من خبراء من بلدان عدة، في انتظار طلب رسمي للمساعدة من وزارة الصحة الأوكرانية. وافتتحنا مكتباً في بولندا لدعم عملياتنا في أوكرانيا وتنسيق الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في مجال الصحة".

وقال تيدروس "يتم إنفاق مبالغ ضخمة على الأسلحة. ندعو المانحين إلى الاستثمار حتى يحصل المدنيون في أوكرانيا واللاجئون على الرعاية التي يحتاجون إليها".

كذلك لفت إلى أن أوكرانيا التي تشكل مركز الاهتمام حالياً ليست الأزمة الوحيدة التي تتعامل معها منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أفغانستان واليمن والصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية، التي يتحدر منها.