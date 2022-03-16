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واشنطن: تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى تفاهم حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من برنامج طهران للاسلحة النووية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد".

ولدى سؤاله عن اعتبار ايران أن لا يزال هناك "موضوعين" عالقين مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم لاحياء اتفاق عام 2015، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الايراني يشير إلى ضمانات تطالب بها ايران حتى في حالة حدوث تغيّر سياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية.

لكنه أضاف "نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية".

وأشار إلى أنه "لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي احرزته طهران" نحو تطوير اسلحة نووية.

وتابع "إنها مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل".

ورحّب نيد برايس بالإفراج عن الإيرانيين البريطانيين نازنين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري داعيًا الجمهورية الإسلامية إلى القيام "بخطوات عاجلة نحو الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلمًا"، وهي مسألة وضعتها واشنطن ضمنيًا كشرط لابرام اتفاق حول الملف النووي.