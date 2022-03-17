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إيلاف من لندن: كشف وزيرا الدفاع والداخلية البريطانيان أنهما استُهدفا يوم الخميس، باتصالات كاذبة مرتبطة بالصراع في أوكرانيا. وعلى الفور بدأ تحقيق في الخرق الأمني.

وقال مصدر دفاعي إن وزير الدفاع بن والاس تواصل خلال المكالمة الكاذبة مع الرجل الذي بدا أنه واجه الكثير من المتاعب ليبدو وكأنه رئيس الوزراء الأوكراني الحقيقي دينيس شميهال.

وألقى وزير الدفاع باللوم على "الحيل القذرة" الروسية بعد أن كشف أن رجلاً وصفه في وقت سابق بأنه رئيس وزراء أوكرانيا. وقال إنه أصبح مشبوهًا وأنهى المكالمة بعد أن طرح "المحتال" "عدة أسئلة مضللة".

وبعد المكالمة الكاذبة مع بن والاس، غردت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنها تلقت مكالمة مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع إن والاس أمر بإجراء تحقيق فوري في كيفية تمكن المخادع من الاتصال به. وقال مصدر بوزارة الدفاع إنها كانت مكالمة فيديو "معقدة إلى حد ما" ولم يتم إجراؤها على الهاتف المحمول الخاص بالسيد والاس.

وقال المصدر إن المكالمة جاءت إليه عبر "دائرة حكومية أخرى" ، وهو أمر قال المصدر إنه يزيد من مصداقيتها. وأضاف المصدر أن والاس سُئل خلال المكالمة عن الناتو وحالة المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا.

أسئلة أساسية



وقال المصدر إنه "طُلب منه أسئلة أساسية لتشجيع التعليقات غير اللائقة" لكنه "لم يقل أي شيء غير واقعي أو مناسب".

وفي رسالته التي كشفت عن المكالمة على (تويتر)، كتب والاس: "لا يمكن لأي قدر من التضليل الروسي والتشويه والحيل القذرة أن يصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان الروسية والغزو غير القانوني لأوكرانيا. إنها محاولة يائسة".

وردًا عليه بعد ذلك بوقت قصير، قالت وزيرة الداخلية السيدة باتيل: "حدث هذا أيضًا لي في وقت سابق من هذا الأسبوع. محاولة مثيرة للشفقة في مثل هذه الأوقات الصعبة لتقسيمنا. نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".

وقالت مصادر لبي بي سي إن المكالمة مع والاس تضمنت ممثلاً أمام العلم الأوكراني طرح مجموعة من "الأسئلة الجامحة"، واستخدم الرجل تفاصيل مزيفة من السفارة الأوكرانية ليبدو أصلية.

زيارة بولندا



وأضاف المصدر أن المحتال طرح أسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية لأوكرانيا ، لكن والاس - الذي كان في زيارة لبولندا عندما تلقى المكالمة - سرعان ما أصبح مشبوهًا عندما أصبحت الاستفسارات أكثر "جامحة".

وفي أحد المرات خلال المكالمة، سئل وزير الدفاع: "هل حصلت على الجوهر الذي أرسلناه؟"، ورد السيد والاس بالقول إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه الرجل.

كما بدأ المحتال في ذكر أسماء مختلفة لم يسمع بها وزير الدفاع، بحسب المصدر.

يذكر أن لدى روسيا سجلا حافلا في استخدام المعلومات كسلاح - تشويه الصوت أو الفيديو لإعطاء رواية ملتوية أو مشوهة تهدف إلى تقويض الخصم أو مهاجمته.

وليس من الواضح كيف تمكن المحتال من خداع مسؤولي وزارة الدفاع بأنه كان رئيس الوزراء الأوكراني الحقيقي.

