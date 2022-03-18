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في خطاب مؤثر الأربعاء، سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي عما إذا كان قد "طلب الكثير" من الولايات المتحدة لإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. حتى الآن، الجواب هو نعم.

إيلاف من بيروت: في خطاب مؤثر الأربعاء، سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي عما إذا كان قد "طلب الكثير" من الولايات المتحدة لإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. حتى الآن، الجواب هو نعم.

في حين كانت الولايات المتحدة، في الغالب، على استعداد لتقديم العديد من أشكال الدعم لأوكرانيا، فقد استبعد كبار قادة الإدارة والكونغرس بشكل قاطع إعلان منطقة حظر جوي فوق البلاد. وحذر وزير الخارجية أنتوني بلينكين، عند سؤاله عن منطقة حظر الطيران، من أن الولايات المتحدة تريد "إنهاء هذه الحرب في أوكرانيا، وليس بدء حرب أكبر". بالمثل حذر السناتوران ماركو روبيو وجوني إرنست من أن إعلان منطقة حظر جوي "سيشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة". ردد صحفيون بارزون هذه المشاعر، وكتبوا أن الولايات المتحدة يجب أن "تحذف عبارة "منطقة حظر طيران" لأنها "ستبدأ الحرب العالمية الثالثة". وافق محللو الدفاع البارزون.

ليست تدبيرًا سلبيًا

يجادل الجميع بشكل أساسي أن سياسة منطقة حظر الطيران ليست تدبيرًا سلبيًا، بل تنطوي على إسقاط الطائرات الروسية ومهاجمة الدفاعات الجوية الروسية. إنها حرب في الواقع. بالنظر إلى أن روسيا خصم نووي، فإن التفكير المنطقي هو أنه يجب أن تكون سياسة منطقة حظر الطيران غير مطروحة للبحث. في حين أن صانعي السياسة الأميركيين يترددون عن حق في تنفيذ سياسة منطقة حظر الطيران، إلا أنه قد يكون من الخطأ الاستراتيجي قول ذلك علنًا.

أولاً، وفقًا لمجتمع الاستخبارات، مرجح أن "يتعزز " موقف بوتين بدلاً من ردعه عن المزيد من العدوان، لذلك مهما كانت الفظائع التي تم ارتكابها، فقد تكون أسوأ كثيراً في الأسابيع المقبلة. قصفت القوات الروسية بالفعل أهدافًا مدنية بشكل عشوائي وهاجمت محطة للطاقة النووية، مخاطرة بحدوث كارثة نووية. لقد تساءل بوتين بالفعل عن "مستقبل الدولة الأوكرانية" وهدد باستخدام الأسلحة النووية - وهو تهديد يعتقد كبار المحللين الروس أنه جدي.

ثانيًا، بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها رسم خط مشرق بين المواجهة غير المباشرة - توفير الأسلحة والعقوبات الاقتصادية - والصراع المباشر، قد لا ينظر بوتين إلى الوضع بنفس الطريقة. بعد كل شيء، ربما من المنظور الروسي، إذا أسقط صاروخ أميركي طائرة روسية، فهل يهم ما إذا كان أميركي أو أوكراني يضغط على الزناد؟ علاوة على ذلك، شبه بوتين بالفعل عقوبات الغرب التي تسحق الاقتصاد بـ "إعلان الحرب". وفي الإنصاف، قد يكون لمدى وخطورة عقوبات الغرب في النهاية تأثير أكبر وطويل الأمد على روسيا أكثر من أي شيء قد ينتج عن سياسة منطقة حظر طيران محتملة.

خطوات تصاعدية

ثالثًا، بينما تنطوي سياسة منطقة حظر الطيران على مخاطر كبيرة، هناك عدة خطوات على السلم التصاعدي بين ذلك وبين الحرب العالمية الثالثة. على الروس أولاً أن يختاروا تحدي منطقة حظر الطيران. إذا فعلوا ذلك، على الولايات المتحدة وحلفائها إطلاق النار على القوات الروسية. بعد ذلك، يحتاج الروس إلى الرد بالمثل. من هناك، يصبح السؤال هو ما إذا كان العنف سيخرج عن نطاق السيطرة. في حين أن التصعيد ممكن، يمكن القول أيضًا إن لكلي الجانبين الحافز لإبقاء النزاع مقصورًا على أوكرانيا نفسها، حتى لو كان ذلك فقط لتجنب الإبادة المتبادلة.

رابعًا، من خلال استبعاد منطقة حظر الطيران الآن، تفقد الولايات المتحدة نفوذها المحتمل لتسوية مستقبلية. تشير الأبحاث إلى أن العقوبات، بحد ذاتها، نادراً ما تجبر الدول على التخلي عن المخاوف الأمنية الأساسية. في الواقع، جادل بعض المحللين بأن بوتين من المحتمل أن يكون قد خضع على الأقل لبعض تكلفة العقوبات في حساباته لغزو أوكرانيا. وبالتالي، فإن دفع بوتين إلى عكس المسار في البلاد قد يتطلب تهديدًا أكثر، والذي قد يشمل التدخل المباشر.

أخيرًا، هناك مسألة السوابق الاستراتيجية العالمية. تدخل الولايات المتحدة فترة جديدة وأكثر خطورة، والعديد من خصومها مسلحون أو سيحصلون قريبًا على أسلحة نووية. ينطبق هذا حاليًا على روسيا، ولكن أيضًا على الصين وكوريا الشمالية، وربما في مرحلة ما، إيران أيضًا. وبالتالي، فإن السياسة الأميركية تجاه أوكرانيا ترسل رسالة أوسع إلى هؤلاء الخصوم الآخرين: إذا استبعدت الولايات المتحدة الخيارات - مثل سياسة منطقة حظر الطيران - مسبقًا، فيمكنها إرسال إشارة قوية إلى جهات فاعلة أخرى شائنة أنه إذا كان المرء يمتلك أسلحة نووية، فيمكنه أن يحمي نفسه من أي عمل عسكري أميركي.

خيار عملي

قد لا ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها في إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا في الوقت الحالي. من المحتمل أن يأتي مثل هذا القرار على حساب أرواح الأميركيين، وربما الكثير منهم. كما أنه ينطوي على مخاطر، بما في ذلك التصعيد النووي المحتمل. هناك عدد كبير من العوامل اللوجستية والتشغيلية التي يجب موازنتها أيضًا. كل هذه العوامل قد تجعل النهج غير المباشر لتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات هو الخيار التكتيكي المفضل في الوقت الحالي.

لكن من حيث السياسة الإستراتيجية، يجب على القادة الأميركيين ترك منطقة حظر طيران على الطاولة. بالنظر إلى سلوكها خلال الأسابيع العديدة الماضية، قد تجبر روسيا الولايات المتحدة على ذلك. وحتى لو لم تنفذها الولايات المتحدة مطلقًا، فإن الحفاظ على سياسة منطقة حظر الطيران كخيار يحافظ على النفوذ الأميركي ويتجنب السوابق العالمية الخطيرة. في الواقع، قد يكون الخيار الأسوأ الوحيد لتطبيق منطقة حظر طيران هو استبعاد مثل هذه السياسة تمامًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "رند كوربورايشن"