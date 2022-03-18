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إيلاف من لندن: أصدرت الحكومة البريطانية ممثلة بمكتب الاتصالات (أوفكوم Ofcom) قرارا بإلغاء ترخيص قناة (روسيا اليوم RT)، ورد الكرملين واصفا القرار بـ(الجنون).

وأشارت هيئة تنظيم وسائل الإعلام (Ofcom) إلى حقيقة أن القناة تم تمويلها من قبل دولة غزت مؤخرًا دولة مجاورة، لكن RT قالت إن القرار أظهر أن "ليس أكثر من أداة للحكومة". وقالت الهيئة إنها أخذت في الحسبان "عددًا من العوامل" من بينها حقيقة أن القناة الإخبارية ممولة من الدولة الروسية "التي غزت مؤخرًا دولة ذات سيادة مجاورة".

وأشارت "أوفكوم" إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية 29 تحقيقا تجريها حاليا في "مدى حياد أخبار RT وتغطيتها للأحداث المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

قوانين روسيا

وبررت "أوفكوم" قرارها بكون RT تحظى بالتمويل من قبل الحكومة الروسية و"تبني قوانين جديدة داخل روسيا تجرم بالفعل أي صحافة مستقلة مختلفة عن الخطاب الإعلامي للدولة الروسية لاسيما فيما يخص غزو أوكرانيا".

وأضافت الهيئة التنظيمية "نحن نعتبر أنه بالنظر إلى هذه القيود، يبدو من المستحيل على RT الامتثال لقواعد الحيادية الواجبة لقانون البث لدينا في ظل هذه الظروف".

وردت قناة RT على القرار بقولها إن هيئة تنظيم الاعلام Ofcom أظهرت نفسها على أنها "ليست أكثر من أداة للحكومة، تنحني لإرادتها القمعية لوسائل الإعلام".

رد بيسكوف

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "هذا استمرار للجنون الذي يحدث في أمريكا وأوروبا - إنه جنون ضد روسيا. هذه خطوة أخرى تحد بشكل فظ من حرية التعبير".

يذكر أن القناة مغلقة بالفعل في المملكة المتحدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي أثرت على مشغل الأقمار الاصطناعية في أوروبا والذي يوزع القناة عبر القارة.

وكانت هيئة تنظيم الإعلام Ofcom تعرضت لضغوط سياسية متزايدة للنظر في إلغاء ترخيص RT. وقال رئيس الوزراء إنه إذا كانت لديه السلطة سيحظر القناة التي "تلحق ضررا كبيرا بالحقيقة".

دعاية لبوتين

وقد وصف زعيم حزب العمال السير كير ستارمر القناة بأنها "أداة دعاية شخصية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنها تنشر "الأكاذيب والتضليل".

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ Ofcom، ميلاني دوز: "حرية التعبير هي شيء نحرسه بشدة في هذا البلد، وعقبة العمل على المذيعين عالية جدًا بحق".

وأضافت: "بعد إجراء عملية تنظيمية مستقلة، وجدنا اليوم أن RT غير مناسب ومناسب للحصول على ترخيص في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك، قمنا بإلغاء رخصة البث في المملكة المتحدة لقناة RT."

ويأتي القرار وسط 29 تحقيقًا جاريًا من قبل هيئة تنظيم اإعلام Ofcom حول حيادية تغطية RT للغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت الهيئة: "نحن نعتبر الحجم والطبيعة الخطيرة المحتملة للقضايا التي أثيرت خلال هذه الفترة القصيرة مصدر قلق كبير - لا سيما بالنظر إلى سجل امتثال RT".

تغريم

وكان تم تغريم قناة روسيا اليوم بـ200.000 جنيه إسترليني من قبل Ofcom لخرقها قواعد الحياد بعد أن خرقت قانون البث البريطاني في سبع مناسبات بسبب تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري,

وإذ ذاك، رحبت وزيرة الثقافة نادين دوريس بقرار Ofcom، وكتبت على تويتر: "أكاذيب ودعاية، حيث يتم تصوير الضحايا على أنهم المعتدون ويتم إخفاء وحشية الأعمال الروسية، لا مكان لها على شاشاتنا".

وبينما كانت هناك دعوات متزايدة لتعليق ترخيص RT ، أثيرت مخاوف من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى طرد وسائل الإعلام البريطانية في روسيا.

رد بيلكينا

من جانبها، أعربت نائبة رئيس تحرير RT، آنا بيلكينا، عن قناعتها بوقوف حكومة المملكة المتحدة وراء هذا القرار، مشددة على أن "أوفكوم" على الرغم من أنها تقدم نفسها كجهة مستقلة، إلا أنها "ليست سوى أداة للحكومة وترضخ لإرادتها القاضية بقمع وسائل الإعلام".

وأشارت بيلكينا إلى أن قرار "أوفكوم" يأتي "لأسباب سياسية حصرا مرتبطة مباشرة بالوضع في أوكرانيا ولا علاقة له بأنشطة RT وهيكلها وإدارتها ومخرجاتها التحريرية"، قائلة إن السلطات البريطانية بذلك "تسرق من الجمهور في المملكة المتحدة القدرة على الوصول إلى المعطيات".