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جنيف: حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن الحاجات الإنسانية في شرق أوكرانيا أصبحت ملحة بشكل متزايد مع وجود أكثر من 200 ألف شخص بدون مياه في منطقة دونيتسك وحدها.

وقال متحدث باسم المفوضية العليا للاجئين ماثيو سولتمارش ان "الوضع الإنساني في مدن مثل ماريوبول وسومي خطير للغاية حيث يواجه السكان نقصًا حادًا - مع عواقب تهدد الحياة - في الغذاء والماء والأدوية".

ومن الحدود البولندية قال للصحافيين في جنيف إن الحاجات الإنسانية في شرق أوكرانيا "أصبحت أكثر إلحاحًا".

واوضح ان "أكثر من 200 الف شخص محرومون من المياه في عدة مناطق في دونيتسك في حين أن القصف المتواصل في منطقة لوغانسك دمر 80% من بعض البلدات وحرم 97800 أسرة من الكهرباء".

إضافة إلى ذلك، اكد ان الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم وجود ممر آمن يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

وتواجه الفئات المحرومة من السكان صعوبات متزايدة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والرعاية الصحية الطارئة في المناطق المتضررة.

وتشير المفوضية إلى أنها تتابع من كثب المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة مع المتحاربين لتتمكن من إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدات في شرق البلاد.