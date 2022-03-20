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إيلاف من لندن: تواصل شرطة لندن حملة مطاردة، لشاب تونسي لاحتمال تورطه بمقتل فتاة في سكن طلابي في وسط لندن يوم أمس السبت.



وقالت الشرطة إن امرأة شابة قتلت في شقق طلابية شارع سيباستيان، كليركينويل، في وسط لندن تدعى سابيتا ثنواني (19 عاما) وبدأت على وجه السرعة البحث عن المواطن التونسي ماهر معروف، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي ليس له عنوان ثابت، والمعروف أنه كان على علاقة بالسيدة ثنواني.

وقالت شرطة سكوتلانديارد إن الضحية من أصول شرق أوسطية، وقيل انها مواطنة بريطانية وكانت تدرس علم النفس في جامعة سيتي في لندن. وأضافت بأنه على الرغم من عدم التعرف على جسدها رسميًا "فقد تم إبلاغ أسرة سابيتا وسيتم دعمها من قبل ضباط متخصصين".

حلق لحيته



وقالت الشرطة في بيان لها، الأحد، إن معروف غير مظهره وغاب عن الأنظار. وقالت ضابطة التحقيق ليندا برادلي إن معروف شوهد بشعر داكن ولحية، لكنه حلق رأسه منذ ذلك الحين ولديه "القليل من شعر الوجه".



وأضافت برادلي "معروف كان على علاقة بسبيتة لكنه لم يكن طالبا ولديه روابط عبر لندن، لا سيما في مناطق ماربل آرك وإدجوير رود ولويشام ومعروف أيضًا أنه يسافر إلى كامبريدجشير".

ودعت الضابطة كل من يعرف معروف يجب أن يتصل بالشرطة. إذا رآه أحد أفراد الجمهور ينصح بعدم الاقتراب منه والاتصال بالرقم 999.



وكانت الشرطة قالت إلى أنه تم استدعاؤها عند الساعة 5:10 صباح السبت بعد تقارير تفيد بإصابة فتاة في عقار سكني في كليركينويل. وقالت: "وجدنا مصابة بجروح خطيرة وعلى الرغم من تلقيها العلاج من قبل خدمات الطوارئ، أعلنت وفاتها في مكان الحادث".