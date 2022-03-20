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نارايانغانج (بنغلادش): قضى خمسة أشخاص على الأقل وفُقد أثر العشرات الأحد في بنغلادش على أثر اصطدام بين سفينة شحن وعبارة في نهر قرب دكا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية شاه جمان في تصريح لوكالة فرانس برس "عثرنا على خمس جثث"، موضحا أنها لرجل وثلاث نساء وطفل.

ومن أصل أكثر من 60 راكبا كانوا على متن العبارة، نجا 22 من الكارثة سباحة في نهر شيتالاكشيا، وفق المحقق اسلام ميا.

وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام ركابا يصرخون عند الاصطدام الذي وقع بين سفينة الشحن والعبارة ويقفزون في مياه ملوّثة في المجرى المائي فيما العبارة تغرق.

وأشار المسؤول المحلي مونجورول حفيظ إلى أن عناصر خفر السواحل وغطّاسين شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ.

وكثيرا ما تشهد بنغلادش التي تشهد تراخيا في تطبيق قواعد السلامة، حوادث عبارات غالبا ما تكون محمّلة بما يفوق قدراتها الاستيعابية، وفق خبراء.

وفي حزيران/يونيو قضى 32 شخصا في غرق عبارة إثر اصطدامها بمركب.

وفي شباط/فبراير 2015 قضى 78 شخصا على الأقل من جراء اصطدام بين مركب محمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية وسفينة شحن في نهر غربي العاصمة دكا.