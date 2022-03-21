قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



تونس: جُرح 95 شخصا على الأقل اثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية الاثنين دون ان يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني.

وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة فرانس برس "أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة الى جرح 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) ومجمل الاصابات "تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة"، حسب تريعة الذي أكد أن احد القطارين لم يكن يقلّ مسارين.

وشهدت تونس في السنوات الأخيرة حوادث نقل للقطارات وأوقعت قتلى.

وفي العام 2016 قتل خمسة أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح في مدينة جبل الجلود في جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في اشارات تقاطع.

وفي منتصف حزيران/يونيو 2015 شهدت منطقة فحص في محافظة زغوان التي تبعد حوالى ستين كيلومترا عن العاصمة حادث قطار مروعا اوقع 18 قتيلا و70 جريحا.