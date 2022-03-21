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إيلاف من الرباط : أشاد الاتحاد الأوروبي،اليوم الاثنين،بالتطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا، "المفيد من أجل تنفيذ الشراكة الأورو-مغربية ككل".

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مسرالي، في تصريح لوكالة الانباء المغربية : "يشيد الاتحاد الأوروبي بأي تطور إيجابي بين دوله الأعضاء والمغرب في علاقاتهما الثنائية، والذي لا يسعه إلا أن يكون مفيدا لتنفيذ الشراكة الأورو- مغربية ككل".

وبشأن قضية الصحراء المغربية، جددت المتحدثة الاوروبية التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المعبر عنه ضمن الإعلان المشترك مع المغرب الصادر في يونيو 2019، والذي يؤكد "دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي لقضية الصحراء، عادل، واقعي، براغماتي، دائم ومقبول لدى الأطراف".

وأوضحت المتحدثة أن "أي حل ينبغي أن ينبني على أساس التوافق تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021"، مشيرة إلى أنه "من المهم الحفاظ على استقرار المنطقة".

الجدير بالذكر أن الموقف الأوروبي يتماشى مع موقف الأمم المتحدة التي تفضل نهج البراغماتية، الواقعية، الاستدامة وروح التوافق.

وهو بذلك، يكرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الأكثر مصداقية، واقعية وقابلية للتطبيق لنزاع الصحراء .

فمن واشنطن إلى مدريد، مرورا ببرلين، باريس وعواصم أخرى مؤثرة على الساحة الدولية، يكتسب حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المزيد من الزخم.

من جهتها ، جددت فرنسا، اليوم ، دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب باعتباره "أساسا للنقاش، جادا وذا مصداقية"، من أجل تسوية نزاع الصحراء .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن موقف فرنسا من قضية الصحراء "ثابت لصالح حل سياسي عادل، دائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا للنقاش جادا وذا مصداقية".

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تبني إسبانيا لموقف رسمي تعترف من خلاله بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء .

كما يأتي بعد التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وأكدت المتحدثة باسم الدبلوماسية الفرنسية أن "فرنسا ملتزمة بإقامة علاقات جيدة بين شركائها الأوروبيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فمن خلال الحوار يمكن التغلب على التحديات المشتركة".



بلاناس:بشرى سارة وضمانة أساسية



بدوره، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس،الإثنين، إن استعادة علاقات الثقة مع المغرب عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء ، تعد "بشرى سارة" و"ضمانة أساسية" بالنسبة لإسبانيا.

وأكد بلاناس، الذي عمل في السابق سفيرا لبلاده لدى المغرب ، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية "إر إن إي"، أنه يتعين "الحفاظ على علاقات الثقة مع جارنا المغرب، الذي تجمعنا معه وشائج صداقة وعلاقات استراتيجية".

وسجل الوزير الاسباني أن نتيجة موقف إسبانيا من قضية الصحراء "مهمة للغاية" في ضوء الرهانات التي توحد البلدين، مؤكدا أن "استعادة علاقات الثقة تشكل بشرى سارة على جميع الأصعدة".

وأكد أن"الأمر يتعلق بضمانة أساسية ومهمة للغاية" بالنسبة لإسبانيا"، موضحا أن العلاقات مع المغرب هي سياسة دولة ويجب أن تكون كذلك.

وفي رسالة موجهة إلى العاهل المغربي ، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف" حول الصحراء المغربية.

واعترافا "بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب"، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف".



دياز : قرار اسبانيا كان ضروريا



من جانبه ، أكد وزير الداخلية الإسباني الأسبق، خورخي فيرنانديز دياز، أن التغيير الذي طرأ على موقف الحكومة الإسبانية، التي أضحت تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية "كان ضروريا".

وأضاف فيرنانديز دياز في مقال رأي نشر، اليوم الاثنين، على صحيفة "لاراثون" الإسبانية تحت عنوان "سياسة الدولة مع المغرب"، أن "السياسة الخارجية لبلد ما -التي دائما ما تتحكم فيها الجغرافيا والتاريخ- تتحدد من خلال الحفاظ على مصالحه وحاجياته الاستراتيجية، إلى جانب حقائق أخرى تطبع مصلحته العامة".

واعتبر أن تغيير موقف الحكومة من قضية الصحراء "كان أمرا ضروريا"، مضيفا "أؤكد بشكل قاطع أن ذلك كان ضروريا".

ويرى الوزير الإسباني الأسبق أن "استقرار المغرب استراتيجي بالنسبة لنا"، مؤكدا أنه "من الضروري الحفاظ على علاقة ثنائية تقوم على الوفاء، الثقة والتعاون المتبادلين".

وخلص دياز إلى التأكيد على أن المغرب أضحى عقب هذا القرار "يحظى بالاعتراف كشريك وحليف أولوي بالنسبة للسياسة الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ينبغي علينا تعزيز التعاون معه على جميع المستويات".





موراتينوس: خطوة تاريخية



في السياق ذاته، قال الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس، أن إسبانيا والمغرب اتخذا "خطوة تاريخية"، عقب قرار الحكومة الإسبانية دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، باعتبارها "الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية".

وأوضح موراتينوس، في حديث نشر اليوم الاثنين، على الموقع الإسباني "إل كونفيدونسيال"، أن "البلدين اتفقا على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. نحن في مرحلة إيجابية"، تندرج في إطار المعايير الجديدة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس في 20 اغسطس الماضي.

وأبرز موراتينوس ، وهو وزير أسبق للخارجية الإسبانية أنه "كان يجب تجاوز حالة سوء الفهم والثقة بين البلدين. والنتيجة تبعث على الرضا بالنسبة لكلا البلدين، إسبانيا والمغرب".

وشدد موراتينوس على أن "السلام والاستقرار هما قيمتان يتم السعي وراءهما في وقت تحتدم فيه صراعات وأزمات في أجزاء أخرى من العالم، حيث يتعلق الأمر بأنباء إيجابية ينبغي بالطبع الترحيب بها"، مشددا على أن البلدين مدعوان الآن إلى "العمل وتطوير إمكاناتهما كاملة".

وأشار موراتينوس إلى أن "إسبانيا والمغرب هما حلقة الوصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ولهما دور كبير ومسؤولية من أجل إقامة علاقة استراتيجية جديدة بين القارتين".

وأشار موراتينوس إلى أن هذا القرار "سيضفي دينامية أكبر على علاقاتنا ، وسيسمح لنا بأن نحقق الازدهار، والتفاهم والتنمية للعلاقات الثنائية بين البلدين".