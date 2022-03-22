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أصبح مألوفًا في الأسابيع الثلاثة الأولى من غزو أوكرانيا مشهد احتراق الدبابات الروسية والناقلات وشاحنات الإمداد على جانب الطريق، بعد أن تم تدميرها بأسلحة خفيفة الوزن.

إيلاف من بيروت: أصبح مألوفًا في الأسابيع الثلاثة الأولى من غزو أوكرانيا مشهد احتراق الدبابات الروسية والناقلات وشاحنات الإمداد على جانب الطريق، بعد أن تم تدميرها بأسلحة خفيفة الوزن. بينما كانت القوات الأوكرانية الجريئة تخطط للمقاومة، لعبت بريطانيا دورًا في توفير التكنولوجيا والمعرفة. في حين أن استجابة بريطانيا لأزمة اللاجئين في أوكرانيا تعرضت لانتقادات شديدة، فمن المعترف به الآن على نطاق واسع في وزارات الدفاع في العالم أنها لعبت دورًا رائدًا في تسليح القوات الأوكرانية بأكثر الأسلحة فعالية، فضلًا عن التدريب.

أحدثت فرقًا

قال البروفيسور السير لورانس فريدمان، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن: "يمكننا أن ننتقد السياسة الخارجية البريطانية في بعض الأحيان، لكن كان هناك تعاون وثيق للغاية مع الأوكرانيين لفترة من الوقت، لذلك كانت هناك فكرة جيدة عما يحتاجون إليه، ولكن كان لديهم أيضًا سلاحًا جيدًا مضادًا للدبابات لإرسالهم. لقد كانت أول من أرسل معدات كبيرة قبل بدء الحرب، وقد أحدثت فرقًا".

هذه الأسلحة المضادة للدبابات هي NLAWs، أو الجيل التالي من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، والتي كانت فعالة جدًا ضد المركبات الروسية التي تُركت مكشوفة نتيجة الافتقار إلى التنسيق العسكري. تعود مشاركة بريطانيا في تدريب القوات الأوكرانية إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014. وفي مواجهة بعض المعارضة داخل وايتهول، تم تنفيذ المساعدة العسكرية البريطانية لأوكرانيا من خلال عملية أوربيتال من عام 2015. قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو إنه ورث قوات مسلحة متهالكة عندما تولى السلطة في 2014، والتي تحولت بمساعدة غربية إلى قوة فاعلة. تم تدريب حوالي 22000 جندي أوكراني من خلال البرنامج.

في الوقت نفسه، كانت NLAWs فعالة للغاية، حيث أبلغت بعض المصادر عن معدل إصابة غير عادي بنسبة 90 في المئة. الأسلحة، التي يمكن نشرها بسرعة في أماكن قريبة والتخلص منها، أخف من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات المماثلة، التي كانت الولايات المتحدة ترسلها إلى أوكرانيا. حتى الآن، أرسلت بريطانيا أكثر من 4200 NLAWs.

عملية ناجحة

يحذر الخبراء العسكريون من أنه لم يكن هناك وقت لمساعدة أوكرانيا في التدريب الأكثر تطورًا وأنظمة الأسلحة المطلوبة لمواجهة الغزو الكامل. تركت بريطانيا وغيرها مقيدة إلى حد كبير بتزويد الأسلحة الدفاعية خفيفة الوزن المستخدمة حتى الآن. قالت الحكومة إنها ستزود أوكرانيا بصواريخ Starstreak المضادة للطائرات، على الرغم من أن هذا النظام يتطلب وقتًا تدريبًا كبيرًا. وقال المحلل الدفاعي البروفيسور مايكل كلارك: "لقد كانت عملية Orbital ناجحة للغاية - ولكن ما إذا كانت ناجحة بما فيه الكفاية أم لا، فهذا سؤال مختلف". سوف يأتي الروس في المقام الأول بأعداد أكبر. ثانيًا، ستتعلم جميع القوات العسكرية التكيف، لذلك من المحتمل ألا يجد الأوكرانيون مثل هذه الأهداف السهلة".

يحذر آخرون من أنه بينما قدمت بريطانيا المساعدة لأوكرانيا في السنوات التي سبقت الغزو، بقيت نقاط ضعف كبيرة في القدرات الأوكرانية. قال نيك رينولدز، محلل أبحاث الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أن معالجة نقاط الضعف هذه أو إعطاء القوات الأوكرانية قدرات هجوم مضاد أصبح الآن صعبًا للغاية من الناحية اللوجستية ويهدد بالتصعيد. قال: "هناك قيود من حيث دمج المجموعات، فيما إذا كان بإمكان الأوكرانيين استخدامها - وهي معدات لا نريد أن تقع في أيدي الروس. في الوقت نفسه، هناك فقط صعوبات هائلة في تدريب الأشخاص من حيث الوقت. وعندما تحاول الاحتفاظ بهذا الخط حيث لا يشارك الناتو بشكل مباشر، هل ستدرب القوات الأوكرانية في إحدى دول الناتو أو ترسل المدربين إلى منطقة حرب؟ إذا أردنا مساعدة أوكرانيا بهذه الطرق، فهذه أشياء يجب أن تحدث مسبقًا، دون مشاكل وتعقيدات الإطار الزمني".