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لوزان (سويسرا): جُرد الرباع الكازاخستاني نجاة رحيموف من ميداليته الذهبية في مسابقة رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وتم ايقافه لمدة ثماني سنوات لاستعماله طريقة مخالفة لقوانين المنشطات.

وفاز رحيموف البالغ من العمر 28 حاليا بالميدالية الذهبية الأولمبية لفئة أقل من 77 كلغ مع رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت برفعه 214 كلغ.

لكن محكمة التحكيم الرياضية (كاس) اعتبرت الثلاثاء أن رحيموف قد استبدل بوله في أربع مناسبات واعتبرت اللجوء الى هذه الطريقة مخالف للقوانين وتم ايقافه ثماني سنوات اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي، وإلغاء جميع نتائجه من آذار/مارس 2016 وحتى كانون الثاني (يناير) 2021.