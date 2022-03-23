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إيلاف من لندن:أشرف محسن الجزولي ،الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن على اطلاق الحملة الترويجية "المغرب الآنMorocco now" ، التي تروم تقديم وتسويق العلامة المغربية الخاصة بالاستثمار والتصدير ، وتنظمها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بشراكة مع السفارة المغربية في لندن.وحضل حفل الاطلاق أندرو موريسون ،المبعوث البريطاني الخاص للتجارة والاستثمار ، وسفير المملكة المتحدة لدى المغرب سيمون مارتن ، وسفير المملكة المغربية لدى بريطانيا ، حكيم حجوي ، ومجموعة من رجال الاعمال المغاربة والبريطانيين والدوليين .



الجازولي : علاقة اقتصادية واعدة



واشاد الوزير الجزولي ،في كلمة له بالمناسبة، بالعلاقة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة ، ووصفها بأنها واعدة ،مشيرا الى أنه يمكن تعزيزها بشكل أكبر. وأضاف قائلا :" طموحنا في المغرب للسنوات المقبلة هو جعل المملكة المتحدة واحدة من شركائنا التجاريين الرئيسيين من خلال تعزيز التجارة والاستثمار للشركات البريطانية فيه"، موضحا ان المغرب اليوم لم يكن بعد على رادار الشركات البريطانية عندما تفكر في توسيع أعمالها دوليًا ،ذلك أن استثماراتها لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي.

محسن الجزولي وزير الاستثمار المغربي يتحدث في حفل اطلاق ’’المغرب الآن’’



وذكر الوزير المغربي أن امكانات الاستثمار في بلاده تبقى هائلة. وقال إنه تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس ، مكنت الإصلاحات التي نفذتها بلاده من تحسين بيئة الأعمال ، وبناء منصة تنافسية منخفضة الكربون للإنتاج والمصادر ، وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وذلك لكسب ثقة المستثمرين الدوليين تدريجياً.



المغرب بلد مؤيد للاعمال



و على مدى السنوات الماضية ،يضيف الوزير الجزولي ، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط ​​3 مليار جنيه استرليني سنويًا.

وذكر الوزير الجزولي ان المغرب بلد مؤيد للأعمال ، وتنافسي ، ومستدام ، ومنفتح على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى خمسة اسباب رئيسية تساعد على الاستثمار فيه .

أولاً ، يقول الجزولي ، إن المغرب بلد مستقر وديمقراطي له رؤية واضحة وطويلة الأمد. يتم ضمان استقراره السياسي من خلال نظام ملكي عمره 13 قرنا ، ومؤسسات ديمقراطية قوية ، وسلام وأمن" , كما ان رؤية المغرب تنطلق من نموذج تنموي جديد بتكليف من الملك محمد السادس،" يوجه عملنا على المدى الطويل".



إجمالي الناتج المحلي المغربي تضاعف 3 مرات



فعلى الصعيد الاقتصادي ، قال الجزولي إن إجمالي الناتج المحلي المغربي تضاعف 3 مرات في أقل من 20 عامًا ،وأنه جرى الحفاظ على معدل التضخم عند أقل من 2٪، كما ان تصنيفه الدولي ما زال عند( BB + )مرتبطًا بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا الى ان المغرب يوفر بيئة ملائمة للأعمال التجارية دون قيود على تحويل رأس المال".

ثانيًا ، يضيف الوزير المغربي ، هناك الموقع الاستراتيجي للمملكة المغربية مقرونًا بأكثر من 50 اتفاقية تجارة حرة تتيح الوصول إلى 2.5 مليار مستهلك ، مع دخول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حيز التنفيذ ، وهو ما يمكن المغرب من ربط أوروبا وإفريقيا وأميركا والشرق الأوسط.

وقال الجازولي ان هذا الموقع يدعمه ميناء " طنجة المتوسط"،وهو أول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بسعة 9 ملايين حاوية سنويًا ، والذي يقع على مفترق الطرق البحرية الدولية الرئيسية.

ثالثًا،يقول الوزير الجزولي ، إن المغرب يتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى تجعله أول دولة أفريقية من حيث البنية التحتية والاتصال الرقمي، مشيرا الى الشركات والمؤسسة في المغرب تستفيد من أول قطار فائق السرعة في افريقيا ، و18 مطارًا دوليًا وأكثر من1800 كلم من الطرق السريعة.



خطة للطاقة المتجددة



رابعا، يقول الجازولي ، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للاستدامة، من خلال خطة للطاقة المتجددة ،وأنها تروم الحصول على 52٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة الخضراء في افق 2030، وهي خطة ، يضيف الجازولي،أنها تضع المغرب في المرتبة الأولى من حيث كونه أكثر المنصات منخفضة الكربون تنافسية للصناعة في العالم.

وذكر الوزير المغربي إن الحاجة المتزايدة للطاقة الخضراء بالإضافة إلى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الفريدة في المغرب ، تجعل من المملكة أن تكون واحدة من أفضل الوجهات للطاقة المتجددة، مشيرا الى أنه " في واقع الأمر ، نشهد اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في بلدنا".



الطيران والوجود المغربي



خامساً ، يقول الجازولي ، ان المغرب مورد استراتيجي للصناعات التحويلية الرائدة في العالم، مشيرا الى انه لا توجد طائرة تجارية واحدة تطير بدون وجود مغربي فيها. وفي مجال السيارات "لدينا قدرة تركيب 700 ألف سيارة سنويًا ، ويقوم المصنعون لدينا بالفعل بالتصدير في أكثر من 70 دولة".

واوضح الجزولي قائلا "نمت صناعاتنا بمعدل مكون من رقمين،وبفضل خطة الطاقة المتجددة الخاصة بنا ،سننمو بشكل أسرع من خلال إزالة الكربون تمامًا من سلاسل التوريد الخاصة بنا".

وتحدث الوزير المغربي عن وجود فرص هائلة في مجال المستحضرات الصيدلانية ، مشيرا الى اطلاق الملك محمد السادس أول منشأة لإنتاج اللقاحات في المنطقة لتلبية احتياجات إفريقيا وتأمين السوق الأوروبية للسنوات المقبلة .



السفير حجوي:العلاقات أقوى من أي وقت مضى



بدوره، تحدث السفير حجوي عن العلاقات المغربية - البريطانية،وقال إنها اصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى،مشيرا الى انه قبل بضعة أشهر فقط ، عقد في لندن الحوار الاستراتيجي الثالث بين المملكة المتحدة والمغرب لتعزيز التعاون السياسي والأمني ​​وتعميق روابطنا الإنسانية والثقافية.

السفير حكيم حجوي يلقي كلمة بالمناسبة



وأوضح السفير حجوي انه في تلك المناسبة "أطلقنا أيضًا الاجتماع الافتتاحي لمجلس الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب ،بعد الاتفاقية التي وقعناها لضمان استمرارية التجارة والاستثمار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

واضاف السفير المغربي انه بعد عام واحد فقط من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ،

وذكر السفير حجوي أن إجمالي التجارة العام الماضي بلغ 1.8 مليار جنيه استرليني ، بما في ذلك مليار جنيه استرليني من السلع المستوردة من المغرب إلى المملكة المتحدة ، وهو ما يعادل العامين الماضيين مجتمعين، وذلك بعد عام واحد فقط من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بالاستثمار ،قال السفير حجوي :" تم استثمار أكثر من 150 مليون جنيه استرليني سنويا سنويا في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، معتبرا ذلك امرا واعدا يمكن تعزيزه بشكل أكبر .

وخلص السفير المغربي الى أن هناك رغبة مشتركة بين البلدين لتعميق تلك الروابط ، وبذل المزيد من الجهود لتقويتها .

ندوة حول المحاور والاهداف

جانب من ندوة نظمت بالمناسبة

وشهد اليوم الأول من هذا الحدث،تنظيم ندوة حول المحاور والأهداف الرئيسية لعلامة "Morocco Now"، التي تم إحداثها من أجل الترويج للمملكة المغربية باعتبارها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال؛ وهي المنصة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المكتسبات والإمكانات التي تزخر بها المملكة والترويج لعرض متعلق بصناعة رائدة تكنولوجيا، تستجيب لحاجيات الطلب العالمي.كما تخللت هذا العرض موائد مستديرة وسلسلة من جلسات العمل واللقاءات بين المستثمرين والفاعلين البريطانيين والمهنيين المغاربة. وعقد الوفد المغربي خلال هذه الجولة اجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلي المؤسسات البريطانية.





