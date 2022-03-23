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بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء أن الناتو سينشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا لتعزيز دفاعاته ضد روسيا في خاصرته الشرقية.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي "سيقرر قادة الناتو في قمتهم غدًا (الخميس) تعزيز الموقف الدفاعي بأربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع عدد مجموعات القتال المنتشرة إلى ثماني مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود".

من جانب آخر لدى الحلف "مخططات لحماية كل الحلفاء من هجوم باسلحة نووية".

وقال إن "روسيا يجب ان توقف هذا الخطاب الخطير وأن تفهم ان حربا نووية يجب ألا تحصل أبدا وانها لن تتمكن أبدا من الفوز في حرب نووية".

وأضاف "حلف الأطلسي يدعم أوكرانيا في حقها بالدفاع عن النفس لكنه ليس جزءا من النزاع ولا يريد ان يصبح النزاع حربا بين حلف الاطلسي وروسيا".

لهذا السبب "لن يرسل الأطلسي قوات الى اوكرانيا ولن يفرض منطقة حظر جوي". وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب عدة مرات بفرض مثل تلك المنطقة.

وقال الأمين العالم للناتو إن "حلفاء الأطلسي عززوا دعمهم لأوكرانيا خصوصا عبر توفير أنظمة دفاع جوي متطورة وأنظمة مضادة للدبابات وأنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة، وأتوقع من الحلفاء التفكير في كيفية تكثيف جهودهم وتقديم المزيد من معدات الحماية والدفاع من الاسلحة الكيميائية".

كما ندد ستولتنبرغ "بالدعم السياسي الذي قدمته الصين لروسيا بما يشمل نشر أكاذيب ومعلومات مضللة" و"احتمال أن تقدم بكين دعما ماديا لغزو أوكرانيا".

وأضاف "أتوقع أن يدعو قادة الحلف الصين إلى الامتناع عن دعم جهود الحرب الروسية وأن تنضم الى بقية العالم للدعوة الى وقف فوري لهذه الحرب".