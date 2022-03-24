قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



سيول: أعلن الجيش الكوري الجنوبي الخميس أنه أطلق صواريخ عدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، صاروخا بالستيا عابرا للقارات سقط في بحر اليابان.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، قامت جيوشنا بشكل مشترك بإطلاق صواريخ من البر والبحر والجو" في بحر اليابان اعتبارا من الساعة 16:25 (07:25 ت غ).