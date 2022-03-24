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إيلاف من بيروت: في وزارة الخارجية الجورجية الأنيقة على الجانب الجنوبي من سانت ستيفن غرين في وسط دبلن، ينخرط السلك الدبلوماسي الأيرلندي في ما أصبح فجأة نقاشًا عاجلاً: هل ينبغي إعادة النظر في الموقف التقليدي للبلاد من الحياد العسكري؟

إنها محادثة تجري في العواصم الوطنية في جميع أنحاء أوروبا، حيث دفعت القنابل الروسية التي تسقط على المدن الأوكرانية المخاوف بشأن الأمن إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية الحرب الباردة. بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في الناتو، فإن الاحتمال المفاجئ الذي لم يعد يتخيل حدوث مواجهة بين موسكو والغرب يثير تساؤلات حول ما إذا كان الحياد العسكري مرغوبًا - أو حتى ممكنًا.

حتى في إيرلندا، وهي إحدى الدول الأوروبية الأبعد عن القتال، بدأ صناع السياسة في إعادة النظر في موقف استراتيجي متجذر في تاريخ البلاد ما بعد الاستعمار وأعيد التأكيد عليه مرارًا وتكرارًا في القرن منذ ذلك الحين.

قالت كاثال بيري، عضوة مستقلة في البرلمان الأيرلندي تدافع عن سياسة دفاعية أكثر قوة: "أخيرًا، يبدو أنه يمكنك بالفعل التطرق إلى الموضوع". "في الماضي، إذا ذكرت مخاوف بشأن موقف أيرلندا من الحياد، فقد اتُهمت بإثارة الحروب."

التداخل بين عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو واسع ولكنه غير كامل. لا يقتصر الأمر على أن التحالف العسكري أوسع نطاقًا - بما في ذلك دول مثل الولايات المتحدة وكندا وتركيا - فهناك ست دول في الاتحاد الأوروبي لم تنضم إلى الناتو لأسباب استراتيجية أو جغرافية أو تاريخية. بالنسبة لأيرلندا، يكمن السبب في المقام الأول في تاريخها كدولة مستعمرة وعلاقتها المضطربة مع بريطانيا التي احتلت الجزيرة بدرجات متفاوتة لعدة قرون. القتال الدائر في البلاد من أجل الاستقلال في أوائل عشرينيات القرن الماضي والحرب الأهلية اللاحقة لم يترك قادتها الجدد رغبة كبيرة في الانضمام إلى تحالف عسكري إلى جانب المملكة المتحدة.

انضمت أيرلندا إلى عصبة الأمم في عام 1923 لكنها ظلت محايدة بشكل مثير للجدل في الحرب العالمية الثانية. حجة مماثلة انتصرت اليوم حول مسألة عضوية الناتو في الستينيات. على الرغم من أن مفهوم الحياد غير مقنن في دستور أيرلندا، فقد تم التأكيد على الفكرة مرارًا وتكرارًا أثناء اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي.

اتخذ أحد جوانب الصراع

خلص حكم تاريخي للمحكمة العليا عام 1987 إلى أن التغييرات المقترحة على معاهدة الاتحاد الأوروبي تتطلب تعديل الدستور الأيرلندي عبر استفتاء - مما يمهد الطريق للتصويت المنتظم كلما اقترحت بروكسل تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي. نتيجة لذلك، كانت المخاوف بشأن تكامل الاتحاد الأوروبي - لا سيما في مجال الأمن والدفاع - تُطرح بانتظام عندما تبنت أيرلندا المعاهدات المختلفة للكتلة، وحصلت أيرلندا على توضيح من بروكسل بأن مقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع لم تؤثر على موقفها بعد رفضها. معاهدة لشبونة للمرة الأولى.

وضعت الحرب في أوكرانيا تركيزًا جديدًا على الموقف الدفاعي للبلاد. يجادل البعض، مثل بيري، النائب المستقل، بأن دبلن اختارت بالفعل جانبًا. تسمح أيرلندا للقوات الأميركية بالهبوط في مطار شانون على ساحلها الأطلسي، وهي سياسة استمرت حتى أثناء حرب العراق عندما رفضت سويسرا دخول واشنطن مجالها الجوي. وقعت دبلن أيضًا على مبادرات أمنية للاتحاد الأوروبي مثل PESCO (التعاون المنظم الدائم) و CSDP (سياسة الأمن والدفاع المشتركة).

يجادل منتقدو موقف دبلن الحيادي بأن ما لم تفعله دبلن هو استثمار كافٍ في الدفاع عن نفسها. قال مارك ميليت، رئيس الأركان السابق لقوات الدفاع الأيرلندية: "إن أيرلندا هي الأقل إنفاقًا على الدفاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".

على وجه الخصوص، تفتقر البلاد إلى القدرة على تحديد جميع الطائرات التي تمر عبر مجالها الجوي، أو لإجراء مراقبة تحت السطح لما يقرب من مليون كيلومتر مربع من قاع البحر الذي يحيط بالبلاد. وأشار تقرير أصدرته المفوضية الشهر الماضي إلى تحديات ضخمة تواجه قوات الدفاع في البلاد، والتي تعتمد بشكل كبير على بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على المساعدة.

هناك مخاوف بشأن استعدادها لأي عدوان محتمل، بما في ذلك الهجمات المختلطة. أبرز الهجوم الإلكتروني الذي وقع العام الماضي على النظام الصحي في البلاد من قبل المجرمين الروس وتمرين مخطط له من قبل البحرية الروسية قبالة الساحل الأيرلندي قبل أسابيع فقط من الغزو الأوكراني، ضعف أيرلندا كدولة غير منحازة في الاتحاد الأوروبي منفصلة جغرافياً عن بقية القارة.

إعلان حرب

دبلن ليست العاصمة الوطنية الوحيدة المنخرطة في حوار وطني حول الأمن والحياد. حتى دول الاتحاد الأوروبي المحايدة عسكريا انضمت إلى بقية الكتلة في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا والتي ندد بها فلاديمير بوتين ووصفها بأنها "شبيهة بإعلان الحرب".

في مارس، بعد وقت قصير من الغزو الروسي، أعلنت الدنمارك، العضو في الناتو، أنها ستجري استفتاء في الأول من يونيو على الانسحاب من سياسة الدفاع في الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت بشأنها بعد معاهدة ماستريخت. قال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن: "العصور التاريخية تتطلب قرارات تاريخية". التصويت بنعم سيسمح للبلد بالمشاركة في مهام CSDP الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

تواجه النمسا أيضًا أسئلة حول الحياد الرسمي الذي تبنته منذ الحرب العالمية الثانية، وهو الموقف الذي ساعدها في جذب مؤسسات مثل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر إنه لا توجد خطط لتغيير سياسة الحياد النمساوية. وقالت لصحيفة بوليتيكو: "بالنسبة لي وللحكومة بأكملها، من الواضح جدًا أننا لن نلمس الحياد العسكري للنمسا، وهو حياد مكرس أيضًا في دستورنا".

ومع ذلك، مثل أيرلندا، في حين أن النمسا ليست عضوًا في الناتو، فهي تشارك في جهود الاتحاد الأوروبي الدفاعية. وقال تانر إن البلاد "ستساهم بنشاط في زيادة تطوير سياسة الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي" من أجل مواجهة التحديات الأمنية للكتلة. على سبيل المثال، قالت فيينا إنها تخطط للمشاركة في خطة الاتحاد الأوروبي لإنشاء قدرة انتشار سريع تصل إلى 5000 جندي، كما هو مقنن في اقتراح البوصلة الاستراتيجية الذي وافق عليه الوزراء هذا الأسبوع.

بعض البلدان ليس لديها مجال كبير للمناورة. يستمر وضع قبرص كجزيرة مقسمة وعلاقتها المضطربة مع تركيا في تعقيد احتمالية انضمام الدولة إلى حلف الناتو، ولهذا السبب، تظل الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليست جزءًا من مبادرة الشراكة من أجل السلام التابعة لحلف الناتو. تواصل استضافة القواعد البريطانية الكبيرة في الجزيرة.

الآخرون ببساطة ليسوا مهتمين. في مالطا، حيث تمت كتابة الحياد أيضًا في الدستور، أظهر استطلاع نُشر قبل وقت قصير من الحرب أن 63 في المئة من سكان مالطا يؤيدون الحفاظ على هذا الموقف. لم يصبح الحياد مشكلة في الحملة قبل الانتخابات البرلمانية التي تجريها مالطا في نهاية هذا الأسبوع.

معنى الحياد

حيث يكون النقاش أكثر صلة بالموضوع في المناطق الشمالية للاتحاد الأوروبي. في علامة على تغير الزمن، حضر وزيرا السويد وفنلندا، اللتان تشتركان في حدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، اجتماعا وزاريا استثنائيا للناتو في بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من عدم كونهما أعضاء في الحلف.

قال ألكسندر ستوب، رئيس الوزراء الفنلندي السابق الذي دعا إلى الانضمام إلى الحلف: "ستكون فنلندا في الناتو عاجلاً وليس آجلاً... أنا متأكد تمامًا من ذلك". "غادر القطار المحطة في 24 فبراير عندما هاجم بوتين أوكرانيا."

وأشار ستاب إلى استطلاع حديث أظهر أن 62 في المائة من السكان يؤيدون عضوية الناتو، و 16 في المائة يعارضون ذلك.

"الطلب القادم من فنلندا ليس مسألة" إذا "، إنها مسألة" متى ". وإذا سألتني السؤال "متى"، فأقول إن الأمر لن يكون أيامًا، ولن يكون هناك أسابيع، ولكنه سيكون في غضون بضعة أشهر ".

في السويد، تجاوز دعم الانضمام إلى الناتو معارضة الحلف لأول مرة هذا الشهر، وفقًا لاستطلاع للرأي. استبعدت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، من يسار الوسط، الانضمام إلى التحالف، لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون أبلغت حدثًا في بوليتيكو هذا الأسبوع أنه في حال قررت السويد الانضمام، فستكون بالشراكة مع فنلندا.

وافق ستاب. قال: "أعتقد أنه سيكون من المفيد لكل من السويد وفنلندا، أن نتحد معًا وليس بشكل منفصل". "ولكن ما أقوله أيضًا لأصدقائي السويديين... هو أنهم يجب أن يفهموا أن فنلندا قد أخذت زمام المبادرة في هذه العملية، وسوف ندخل في حلف الناتو سواء ذهبت السويد أم لا."

سيضيع للقلة أن الدولة الأخرى التي شاركت في محادثة حول الحياد هذه الأيام هي أوكرانيا. وقالت موسكو إنها تعتبر رغبة البلاد في الانضمام إلى الناتو تهديدًا أمنيًا. استشهدت بالنمسا كمثال، واقترحت إمكانية إحلال السلام إذا وافقت أوكرانيا، من بين أمور أخرى، على إعلان "الحياد".

ما الذي سيعنيه هذا بالضبط من الناحية العملية لا يزال غير واضح. ستنتهي عضوية الناتو، لكن هل سيتعين على أوكرانيا التخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تتضمن معاهداته بندًا للدفاع المشترك؟ وأصرت كييف على أنها تريد ضمانات أمنية في حال قامت بالتسجيل في مثل هذا الترتيب. سيشجع الكثيرون في البلاد أيضًا تعريف عدم الانحياز الذي تتبناه فنلندا والسويد - لا يمكن تحقيق الحياد الحقيقي إلا إذا كان لدى الدولة القدرة على الدفاع عن نفسها.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "بوليتيكو"