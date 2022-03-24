قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



كييف: أقر البرلمان الأوكراني الخميس مشروع قانون يعاقب على "التعاون" مع روسيا بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بعد شهر من بدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

تم تبني النص بأغلبية 350 صوتا ولا صوت معارضا وامتنع 39 عضوا عن التصويت، وفقا لبيان نشر على موقع البرلمان.

يضيف إلى قانون العقوبات الأوكراني النافذ مادة جديدة بعنوان "المساعدة والتواطؤ مع الدولة المعتدية"، والتي تعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 10 أعوام و12 عامًا على أي "تعاون" مع "العدو" وإدارته وقواته المسلحة أو شبه العسكرية.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، سيتم منع المدانين من تولي المناصب الإدارية، بما في ذلك المناصب المحلية لمدة تصل إلى 15 عامًا وقد تتم مصادرة ممتلكاتهم.

وهذا أول قانون من نوعه يقره البرلمان الأوكراني منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير.

ورحبت أولينا شولياك زعيمة الحزب الرئاسي بذلك بالقول "إنها عقوبة عادلة بحق من يساعد المعتدي".

أعلن مكتب المدعي العام في خيرسون المدينة الجنوبية التي احتلها الجيش الروسي، على الفور على تلغرام أنه فتح تحقيقًا ضد "اثنين من سكان" نوفا كاخوفكا على بعد 80 كلم شرقًا، يشتبه في أنهما "يساعدان بمحض إرادتهما" القوات الروسية.

اجتمع أكثر من 360 نائبًا أوكرانيًا الخميس لأول مرة منذ شهر في مقر البرلمان في وسط مدينة كييف.