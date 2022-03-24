قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن :إحتفت الجمعية البريطانية-المغربية في لندن ،أخيرا ، بمحسن الجازولي، وزير الاستثمار المغربي،عبر تنظيم مأدبة عشاء على شرفه في فندق "كارلتون جميرا "في لندن ، التي حل بها لاعطاء الانطلاقة للحملة الترويجية " Morocco Now " في حفل اقيم الاثنين الماضي في "ديزاين ميوزيم" بلندن، وذلك بحضور وفد مغربي كبير وشخصيات بريطانية.

الوزير الجازولي رفقة البارونة سايمونز والسفير حكيم حجوي ومجموعة من الضيوف

وتميزت مأدبة العشاء بحضور أندرو مورتون ، المبعوث الخاص البريطاني للتجارة والاستثمار ، وحكيم حجوي ،سفير المغرب لدى المملكة المتحدة ،وسايمن مارتن ، سفير بريطانيا لدى المغرب، والبارونة سايمونز ، رئيسة الغرفة التجارية البريطانية -العربية ، وجيرارد هارجريفز ،عمدة كنسينغتون و تشيلسي، وتشارلز غراي، سفير بريطانيا السابق لدى المغرب ، الى جانب ثلة من رجال الاعمال المغاربة والبريطانيين والمقيمين في لندن، وافراد من الجالية المغربية المقيمين في المملكة المتحدة .

رجل الاعمال المغربي يونس معمر (وسط)في حديث مع أندرو مورتون المبعوث الخاص البريطاني للتجارة والاستثمار ، ورجل الاعمال البريطاني جايسن مايلز

ورحب مايك وود،رئيس الجمعية البريطانية -المغربية بالشخصيات الحاضرة،وتحدث عن الانشطة التي تقوم بهاالجمعية في المغرب خاصة في المجال الاجتماعي والخيري .

جانب من مأدبة العشاء التي أقامتها الجمعية البريطانية المغربية على شرف الوزير الجازولي



وتناول الكلمة بعد وود كل من الوزير المغربي المحتفى به والسفيرين حجوي و مارتن .

تجدر الاشارة الى انه جرى إحداث العلامة "Morocco Now"، من أجل الترويج للمغرب باعتباره وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

والعلامة منصة تهدف إلى تسليط الضوء على المكتسبات والإمكانات التي يزخر بها المغرب والترويج لها .

حكيم حجوي سفير المغرب لدى المملكة المتحدة يلقي كلمة بالمناسبة

سايمن مارتن سفير المملكة المتحدة لدى المغرب يلقي كلمة بالمناسبة