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نشكك في ما نقرأه وما نسمعه وما نراه من المراسلين والمحللين الذين يتحدثون كما لو أنهم وجدوا طريقة لاختراق الضباب واكتشاف ما يحدث بالفعل في أوكرانيا.

إيلاف من بيروت: ضباب الحرب كثيف ومضلل بالدعاية والمعلومات، والحقيقة أول ضحية للحرب كما قال ونستون تشرشل، وعلى المقاتلين أن يلفوا حملاتهم بحراسة الأكاذيب الشخصية. الاحتكاك يحبط الخطط المثالية عندما يتعين ترجمتها إلى عمليات ميدانية، والتقارير الأولى خاطئة دائمًا. كما أن الابتداء بالحروب أسهل كثيراً من إنهائها. أصبحت هذه كليشيهات الآن، لأن كل منها يجسد حقيقة أساسية عن الحرب. فما الذي نعرفه عن الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية؟ نسأل أنفسنا عشرة أسئلة رئيسية، ونجبر أنفسنا على كتابة أفضل تخميناتنا حول الإجابات عنها.

1. كيف تسير الحرب في الميدان؟

نجد صعوبة في إصدار أحكام واثقة. من حيث الجوهر، نتفق مع مسؤول كبير في وزارة الدفاع قال لصحيفة نيويورك تايمز: "إنها ساحة معركة ديناميكية ونشطة للغاية". واضح أن أداء القوات البرية والجوية الروسية كان ضعيفًا بشكل ملحوظ، وتحدي المقاتلين الأوكرانيين والسكان فاق كل التوقعات، لكننا لا نتفق مع أولئك الذين خلصوا إلى أن روسيا خسرت أو حتى أنها تخس،" كما ادعى عدد من المراقبين الأميركيين البارزين. يستحق الجيش الأوكراني التصفيق لإبطائه التقدم الروسي وتدميره مئات الدبابات وعشرات الطائرات. ومع ذلك، عند مقارنة خريطة أوكرانيا في بداية الغزو الروسي في 24 فبراير بخريطة اليوم، واضح أن خط السيطرة وخط الصراع تحركا بشكل مطرد غرباً. فر ربع السكان الأوكرانيين من منازلهم. تسيطر روسيا الآن على ضعف مساحة الأراضي الأوكرانية التي كانت تسيطر عليها عندما بدأت الحرب. في تقييمنا، تعيد روسيا حاليًا تجميع صفوفها وتعديل استراتيجيتها للمرحلة التالية من الحرب التي ستعتمد فيها على قصف مدفعي وصاروخي أكثر تدميراً للمدن مع استمرارها في محاولة القضاء على المعارضة الأوكرانية.

جنود يركبون فوق عربة مدرعة روسية في آرميانسك، القرم، في 25 فبراير 2022

يبدو أن بعض مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا متوهمين بشأن تحقيق نصر سريع وسهل كما كان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في عام 2003 عندما تخيل أن القوات الأميركية ستلقى الترحيب في العراق وستعود إلى البلاد في عيد الشكر. الحرب الخاطفة النازية لم تستول على باريس حتى اليوم التاسع والثلاثين. في أفغانستان، تمتد الجداول الزمنية للحرب بالنسبة للأميركيين في عام 2001 والروس في عام 1979 إلى آلاف الأيام.

أحد المتغيرات الرئيسية هو عدد القتلى الروس في القتال، والذي يبدو أنه يقترب من عدد الأميركيين الذين فقدوا في ثماني سنوات من عملية "حرية العراق". مع ذلك، يشير التاريخ إلى أن روسيا تعرف كيفية امتصاص الخسائر، واحتواء حالات الفشل، والتعافي، وإيجاد استراتيجية أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف التي تحددها لنفسها. لذا قبل الانضمام إلى الاحتفالات بفشل روسيا، نذكر أنفسنا أنه في اليوم الثاني والأربعين من الغزو الأميركي للعراق، وقف الرئيس جورج دبليو بوش تحت لافتة تعلن "أن المهمة أنجزت" وأعلن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية. في الواقع، استمر القتال 3153 يومًا أخرى قتل خلالها أكثر من 150.000 شخص.

2. هل ستنتقل روسيا إلى حرب عدوانية شاملة؟

خيبة أمل بوتين من أداء جيشه أفسحت المجال أمام تحركات عدوانية ووحشية ضد المباني المدنية والبنية التحتية. تستهدف روسيا السكان المدنيين: يتحدثون السلافية والمسيحية والروسية (الذين ادعى بوتين أنهم روس في الواقع).

لم ينتقل بوتين بعد إلى التدمير غير المحدود الذي أمر به ضد غروزني في الشيشان أو حلب في سوريا. إذا تصاعدت الخسائر الروسية واستمرت حالة الجمود أسابيع، من المحتمل أن تلحق روسيا دمارًا من نوع غروزني بمدن أوكرانية مختارة - ابتداءً بمدينة ماريوبول.

3. متى تنهي المفاوضات الحملة العسكرية؟

تتطلب المفاوضات الناجحة أن يكون للطرفين "مناطق اتفاق" متداخلة. في هذه المرحلة، عزز الطرفان مواقعهما ويعتقدان أن الوقت في صالحهما. تواصل روسيا المطالبة باستبدال الحكومة الأوكرانية ("الخلاص من النازية")، ونزع السلاح وتحييد أوكرانيا، والاعتراف بروسية شبه جزيرة القرم، والاعتراف باستقلال "جمهوريات" دونباس، وإجراء تغييرات مهمة في عمليات انتشار الناتو في دول حلف وارسو السابقة. نتوقع أن يتخلى بوتين عن خطاب "التخلص من النازية"، مع العلم أن زيلينسكي هو الزعيم الأوكراني الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الكافية لإقناع الشعب الأوكراني باتفاق سياسي يمنع التمرد. بينما تخلى زيلينسكي عن الانضمام إلى حلف الناتو في المستقبل المنظور وأشار إلى استعداده لقبول حياد أوكرانيا، فإنه يصر على أنه لن يفعل ذلك إلا إذا حصل على ضمانات أمنية قوية. كما أوضح أنه لن يؤيد حكم دونباس أو شبه جزيرة القرم. وهكذا، حتى يُنظر إلى ثمن الحرب على أنه أثقل من ثمن التنازلات، لا يبدو من المحتمل أن نرى وقف إطلاق النار أو مفاوضات ملموسة.

جندي من الجيش الأوكراني يسير في بلدة شاستيا، قرب مدينة لوغانسك بشرق أوكرانيا

حاليا، لا يوجد وسيط أو آلية وساطة مقبولة. في مسرح السلام، نتوقع أن نرى عددًا متزايدًا من القادة يقفزون على المسرح باحثين عن لحظاتهم في دائرة الضوء. كما رأينا بالفعل، سيشمل ذلك الاجتماعات والمكالمات الهاتفية والبيانات - كلها تسربت بسرعة إلى الصحافة. لكن من إيمانويل ماكرون إلى نفتالي بينيت إلى رجب طيب أردوغان، وقائمة مطولة من الآخرين، لا أحد لديه إمكانة جدية لإحداث فرق كبير في إنهاء الحرب حتى الآن. ما نحتاجه هو وسيط جاد يكون قادرًا على إشراك كل من بوتين وزيلينسكي على قدم المساواة، وحثهما على تعديل مطالبهما. حقق بينيت تقدمًا أكثر من أي من الآخرين، لكن الشخص الذي لديه أكبر فرصة للعب هذا الدور هو الرئيس الصيني شي جين بينغ.

4. ماذا عن زيلينسكي ومستقبل أوكرانيا؟

الممثل الكوميدي الذي أصبح قائدًا في وقت أصبح فيه العديد من القادة مهرجين، يحظى زيلينسكي بالإعجاب بحق في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، إذا احتلت روسيا كييف، أو إذا قُتل زيلينسكي أو فر إلى المنفى، فمن المحتمل أن تعين موسكو حكومة دمية في أوكرانيا.

إذا سقطت كييف في أيدي الروس، فحتمل أن يتم إنشاء حكومة موالية لروسيا في الجزء الشرقي من أوكرانيا، بينما تنسحب حكومة زيلينسكي إلى لفيف وتحكم غرب البلاد. لا يمكننا أن نتخيل زيلينسكي أو أي خليفة له يقبل رسميًا ضم روسيا للأراضي الأوكرانية. مع ذلك، قد يوافقون على إنهاء القتال على طول خط السيطرة الذي من خلاله تحكم حكومة دمية روسية في الشرق.

5. إذا أقامت روسيا حكومة عميلة أو ضمت جزءًا من أوكرانيا، فهل ستتطور مقاومة شعبية؟

نعم. كما اكتشفت الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، احتلال العاصمة وتغيير الحكومة هو الفصل السهل في الحملة. التعامل مع حركة المقاومة أمر معقد ومكلف وقد يستغرق سنوات. ليس من الواضح إلى أي مدى ستكون القسوة والوحشية الروسية فعالة في قمع المقاومة، حتى لو كانت مدعومة من قبل أعضاء الناتو المجاورين.

نظرًا إلى تطور الهوية الوطنية الأوكرانية في السنوات الأخيرة ونجاحها في النهوض لتحدي عدوان بوتين في الشهر الماضي من القتال، فمن غير المرجح أن يحظى مثل هذا النظام العميل بالدعم الكافي من الشعب الأوكراني لقمع التمرد. وبالتالي من المرجح أن تظل القوات الروسية في أوكرانيا.

يحضر العسكريون مناورات مشتركة للقوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا كجزء من مناورة عسكرية في منطقة غرودنو في بيلاروسيا

6. ما هي احتمالات أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى حرب بين الناتو وروسيا؟

لا يزال من غير المحتمل اندلاع حرب بين الناتو وروسيا . تُظهر تصرفات الناتو وروسيا بوضوح أن كلا الجانبين يدركان مخاطر الصراع المباشر ويبذلان جهودًا كبيرة لتجنبه. ترسل دول الناتو إلى أوكرانيا أعدادًا غير مسبوقة من صواريخ أرض - جو، وصواريخ مضادة للدبابات، وطائرات من دون طيار، وغيرها من العتاد الحربي.

حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من أن "أي شحنة تتحرك إلى الأراضي الأوكرانية نعتقد أنها تحمل أسلحة ستكون لعبة عادلة"، والهجوم الروسي على منشأة يافوريف العسكرية على بعد 15 ميلاً من الحدود البولندية، التي كانت تستقبل وتخزن الأسلحة من دول الناتو، يؤكد هذه النقطة.

يشمل سلم تصعيد الناتو للإجراءات المحتملة ما يلي: تسليح القوات الأوكرانية بمواد غير قاتلة، مثل الدروع أو الاستخبارات الاستراتيجية؛ تسليح القوات الأوكرانية بمواد مميتة، مثل الصواريخ أو استخبارات الاستهداف التكتيكي؛ حادثة عشوائية صغيرة - ربما تكون قاتلة لبعض القوات الروسية - يمكن احتواؤها وعزلها؛ منطقة حظر طيران يفرضها الناتو لممرات إنسانية محدودة؛ منطقة حظر طيران يفرضها الناتو فوق أراضي أوكرانية كبيرة؛ استخدام مطارات الناتو للطيارين الأوكرانيين والطائرات التي تهاجم القوات الروسية.

بالنسبة للعديد من الأوكرانيين، لم يؤد الغزو الروسي إلا إلى زيادة حدة الخلافات وليس القواسم المشتركة بين الشعبين

7. كيف توظف روسيا قدراتها السيبرانية؟

فوجئ الجميع بالنقص النسبي في العمليات السيبرانية الاستراتيجية الروسية وبالحرب الإلكترونية ضد البنية التحتية وأنظمة القيادة والسيطرة الأوكرانية التي من شأنها أن تكمل العمليات الميدانية. نلاحظ أن زيلينسكي يعقد جلسات فيديو حية مع برلمانات أوروبا أو الكنيست أو الكونغرس الأميركي بشكل شبه يومي. ويبث برامج تلفزيونية مسائية منتظمة. يقوم باستمرار بإجراء مكالمات هاتفية وينشر مناشدات مباشرة في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

زودت الولايات المتحدة زيلينسكي ووزير الخارجية ديمترو كوليبا بهواتف محمولة تعمل بالأقمار الصناعية لضمان وصولهما بأمان إلى المسؤولين الأميركيين في أي وقت ومن أي مكان. يبدو أن أنظمة اتصالات القيادة والسيطرة التابعة للجيش الأوكراني تعمل بشكل ملائم. أين هو الروسي الذي كان يخشى سابقا الهيمنة السيبرانية؟ يبقى هذا لغزًا بلا حل.

8. ما مدى فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا؟

اعتقد بوتين أنه يستطيع بناء حصن لروسيا مانعة للعقوبات من خلال تكديس 650 مليار دولار من الاحتياطيات البحرية. هذه النظرية لم تنجح. كان حجم الهجوم الاقتصادي الذي حشدته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد والنخبة الروسية أكبر مفاجآت لبوتين وفريقه. تنعكس فعالية العقوبات والحظر وأدوات الحرب الاقتصادية الأخرى في سقوط الروبل وانهيار التجارة في أي شيء ما عدا السلع ورحيل الشركات العالمية. هناك أيضًا التأثير الجيوسياسي طويل المدى للعقوبات التي قد تدفع الأوروبيين إلى تقليل اعتمادهم على موارد الطاقة الروسية وإضعاف النفوذ الروسي، على الرغم من أن هذا الانتقال في الواقع قد يستغرق سنوات عديدة.

من ناحية أخرى، الاقتصاد الروسي معقد. نظرًا إلى أن الحرب خلقت مخاوف من حدوث اضطراب، فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز. منذ بدء الحرب، تتلقى روسيا أكثر من نصف مليار دولار يوميًا من مبيعاتها من النفط والغاز. في 3 مارس، تلقت 720 مليون دولار من مبيعات الغاز إلى أوروبا وحدها.

بالتالي، يصعب الحكم على كيفية تأثير خيارات بوتين المؤلمة في الاقتصاد. السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بوتين سيستنتج أن تكاليف استمرار الحرب حتى الآن تفوق فوائدها بحيث يتحول إلى مسار دبلوماسي ويقبل أقل مما طالب به. نعتقد أن هذا من غير المرجح أن يحدث قريبًا.

9. ما هي الآثار المترتبة على الصين وتايوان؟

الصين هي القوة العظمى الوحيدة التي تدعم بوتين. وضعت الصين جانباً مبادئ سياستها الخارجية الأساسية المتمثلة في السيادة ووحدة أراضيها وقبلت المخاطر على اقتصادها من أجل دعم أقرب شريك لها. يعكس هذا حقيقة أنه على مدار العقد الماضي، بنى شي أحد التحالفات الأكثر أهمية من الناحية التشغيلية في العالم. تشترك روسيا والصين في خصم مشترك (الولايات المتحدة) وهدف مشترك (إضعاف أميركا أثناء بناء نظام ما بعد أميركا). لقد أقام البلدان شبكة سميكة من التعاون في التجارة والاستثمارات والاستخبارات وتطوير الأسلحة والتدريبات العسكرية والدبلوماسية.

مبنى سكني دمر بعد قصف في اليوم السابق في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في 8 مارس 2022

هل يمكن أن يكون لدى شي الآن أفكار أخرى حول شراكة "بلا حدود" مع موسكو التي أعلنها البيان المؤلف من 5000 كلمة والذي توج قمة شي بوتين في افتتاح أولمبياد بكين؟ بالتأكيد، يجب أن يفكر هو وزملاؤه في: ضعف أداء الجنود الروس، والأسلحة، والخدمات اللوجستية؛ الاستجابة السريعة والواسعة النطاق من "الغرب العالمي"، بما في ذلك اليابان وأستراليا، المستعدة لقلب عقود من العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية لمعاقبة العدوان؛ بداية نهاية بوتين، الذي سيصبح منبوذاً معزولاً بغض النظر عن نتيجة الحرب ؛ الاضطرابات الداخلية المتزايدة في جميع أنحاء روسيا؛ الوعد بمقاومة شعبية طويلة أو تمرد في أوكرانيا حتى لو أقالت روسيا كييف وأقامت نظامًا دمية.

لو حققت روسيا نصرًا سريعًا بتكاليف منخفضة، وكان رد الغرب يعكس بشكل أساسي العقوبات المفروضة بعد شبه جزيرة القرم، لكان احتمال تحرك صيني ضد تايوان قد زاد. عند مشاهدة أداء ما أعلنه بوتين على أنه جيش حديث جديد لديه القدرة على "القتال والفوز"، والانهيارات والأعطال المتكررة للمعدات العسكرية واللوجستية الحديثة لروسيا، وضراوة الرد الغربي بقيادة الولايات المتحدة، نشك في توقفت بكين لمراجعة خططها للعمل العسكري ضد تايوان.

10. هل سيستخدم بوتين سلاحه النووي؟

حتى كتابة هذه السطور، نظرًا إلى أننا نعتقد أن بوتين لا يزال يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه في ساحة المعركة، نرى أن استخدام للأسلحة النووية مستبعد للغاية. مع ذلك، إذا كان البديل الوحيد لبوتين هو الهزيمة المخزية، فإننا نخشى أن يصبح هذا خيارًا حيًا.

عندما أرسل بوتين جنودًا روس لغزو أوكرانيا، أمر بوتين ترسانته النووية بـ "الاستعداد القتالي الخاص" وهدد "بعواقب لم تختبرها من قبل في تاريخك". بعد سبعة عقود من عدم استخدام أي سلاح نووي في الحرب، يفترض الكثيرون اليوم أن "المحرمات النووية" تجعل أي استخدام متعمد للأسلحة النووية غير وارد. نقترح عليهم التفكير مرة أخرى.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي