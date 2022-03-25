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كييف: اعلن الجيش الاوكراني ان صواريخ روسية بعيدة المدى استهدفت الجمعة مركز قيادة القوات الجوية الاوكرانية في فينيتسيا بوسط البلاد، متسببة بـ "خسائر جسيمة".

وقالت قيادة القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام ان "الروس اطلقوا ستة صواريخ بعيدة المدى اسقط الدفاع الجوي بعضها واصاب البعض الاخر مباني عدة محدثا خسائر جسيمة".