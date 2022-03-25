قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: اتهم فلاديمير بوتين الغرب بمحاولة إلغاء روسيا بنفس الطريقة التي ألغت بها جي كي رولينغ، كاتبة سلسلة هاري بوتر، في خضم خطبة تبرر غزوها لأوكرانيا.

وردت رولينغ على الرئيس الروسي بعد أن استشهد الرئيس الروسي بمؤلف هاري بوتر خلال حديث صاخب حول ثقافة الإلغاء. وكتبت على موقع تويتر أن "الانتقادات الموجهة لثقافة الإلغاء الغربية ربما لا تكون أفضل من فعل أولئك الذين يذبحون المدنيين حاليًا".

كما أشارت رولينغ إلى مقال عن أليكسي نافالني الناشط المناهض للفساد المسجون، وانتقدت الرئيس الروسي بتهمة "سجن المنتقدين وتسميمهم".

وقال الزعيم الروسي، الذي تضرر بشدة من العقوبات الاقتصادية التي تروج لها القوى الغربية وبدعم من الشركات الكبيرة في جميع أنحاء العالم، إن المؤلف الذي خلق عالم الطفل المدفوع الأجر قد تعرض أيضا لهجوم من قبل الإبداع السياسي الغربي، إن وجد، لعدم "تلبية حقوق مطالب الجنس".

تمييز تدريجي

ثم قارن بوتين محنة رولينغ بمحنة بلاده، حيث اتهم الغرب "بالتمييز التدريجي في كل ما له علاقة بروسيا". وقال إنهم "ألغوا جي كي رولينغ، مؤلف كتب الأطفال، يتم منع نشر كتبها في جميع أنحاء العالم، كل ذلك لأنها لم تلبي مطالب حقوق النوع الاجتماعي".

وأضاف بوتين: "إنهم يحاولون إلغاء بلدنا. أنا أشير إلى التمييز التدريجي لكل ما له علاقة بروسيا".

ووجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضربات موجعة لروسيا بعقوبات في أعقاب هجوم بوتين على أوكرانيا، مما أدى إلى إخراجها من الأنظمة المصرفية والتجارية، في حين تنسحب العلامات التجارية الغربية من البلاد مما يترك اقتصادها تضررا شديدا.

لكن بوتين كان غاضبًا بشكل خاص من قرار بعض المؤسسات الغربية بسحب أعمال الفنانين والمؤلفين والملحنين الروس ردًا على الحرب.

إلغاء كتاب

واتهم المؤسسات بمحاولة إلغاء أشخاص مثل بيوتر تشايكوفسكي وديمتري شوستاكوفيتش وسيرجي راشمانينوف، جنبا إلى جنب مع دوستويفسكي.

وقال بوتين في اجتماع متلفز مع شخصيات ثقافية اليوم إنهم يحاولون إلغاء ثقافة الألفية بأكملها، واضاف "بهذه الطريقة يحظرون الكتاب والكتب الروسية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أزالت أوركسترا كارديف الفيلهارمونية عرض تشايكوفسكي لعام 1812، والذي يتضمن وابلًا من المدافع، من عروضها القادمة كرد فعل على الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت إحدى الجامعات في ميلانو بإيطاليا أنها تقوم بتدريس دورة عن دوستويفسكي في خضم الصراع، والتي تم إلغاؤها بعد تلقي انتقادات شديدة.

واتهم بوتين الغرب بأن لديه خبرة في قضية المحو التاريخي، قائلا إن هوليوود تجاهلت منذ فترة طويلة مساهمة الجيش الأحمر في الفوز في الحرب العالمية الثانية وركزت بدلا من ذلك فقط على الانتصارات الأميركية.

الكتاب النازي

ثم حاول ربط ثقافة الإلغاء اليوم بحرق الكتاب النازي في ثلاثينيات القرن العشرين، قائلاً إن مثل هذه الأشياء لن تحدث أبدًا في روسيا.

وقال بشكل قاطع "من المستحيل تخيل مثل هذا الشيء في بلادنا ونحن مطمئنون بفضل ثقافتنا، وهو لا ينفصل عنا، عن وطننا، وعن روسيا حيث لا يوجد مكان للتعصب".

ومع ذلك، فإن الزعيم الروسي نفسه كان شديد الشدة في فرض رقابة على أي استخدام لكلمة "حرب" للإشارة إلى الوضع في أوكرانيا من خلال التهديد بالسجن لمدة 15 عاما لأولئك الذين يجرؤون على إعطاء هذا الاسم لما تقول اللغة الرسمية أنه "تدخل عسكري خاص".

ويصر خطاب بوتين على تصوير روسيا كضحية لهجمات منهجية من قبل الغرب في بيئة دولية معادية علانية لا تملك فيها البلاد خيار سوى الدفاع عن نفسها.