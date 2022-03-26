قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



ايلاف من لندن: فيما تحوم شكوك في امكانية انعقاد جلسة البرلمان العراقي السبت لانتخاب رئيس للبلاد فقد تصاعدت حدة التحديات والاتهامات بين القوى السياسية على خلفية تشكيل الكتلة الاكبر ومن سيحظر ومن سيقاطع جلسة اليوم.

وبينما حددت رئاسة البرلمان العراقي الساعة 11 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش) لانعقاد جلسة برلمانية خصص لها موضوع واحد هو انتخاب رئيس الجمهورية فقد ظهرت خلال الساعات الاخيرة بوادر عدم النجاح في عقد الجلسة وهو أمر سيدخل البلاد في مرحلة جديدة خطيرة تقود الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة جديدة.

فقد حشدت قوى الاطار الشيعي الموالي لايران حوالي 133 نائبا لمقاطعة الجلسة مستخدمين ما يسمى بالثلث المعطل تحديا لرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاندماج مع الاطار لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي تضم جميع النواب الشيعة وبما يخولها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة.

ذلك لان نجاح اي جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للبلاد رهن بقرار المحكمة الاتحادية العليا بوجوب حضور مثل هذه الجلسة ثلثي مجموع عدد النوب البالغ 329 نائبا اي ضرورة حضور 220 نائبا على الاقل وهو امر سعى له الاطار الشيعي لتعطيل عملية الانتخاب.

المتمارضون

كما انضم الى نواب الاطار الشيعي لتعطيل الجلسة نواب اخرون من الذين فضلوا عدم تحمل مسؤولية الانضمام الى اي من التحالفين الكبيرين المختلفين الاطار الشيعي وتحالف انقاذ العراق الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

فقد لجأ هولاء النواب الى ادعاء اصابتهم بوعكة صحية ادخلتهم الى المستشفيات "للعلاج" في تصرف انتهازي فضل الهروب من مواجهة اول معركة برلمانية يخوضونها في البرلمان الجديد.

احد النواب "المرضى" قبيل جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية (تويتر)

وتأكيدا لذلك فقد قامت المكاتب الاعلامية لهؤلاء النواب الذين يصل عددهم الى عشرة بتوزيع صورهم على اجهزة الاعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي وهم على اسرة المستشفيات.

وقد جوبه هذا التصرف باستهجان المراقبين الذين تساءلوا عن الكيفية التي سيخدم بها هؤلاء النواب ناخبيهم وبقية العراقيين متخلين عن برامجهم الانتخابية التي فازوا من خلالها بمقاعدهم البرلمانية من اجل الحصول على وظيفية عليا.

الصدر والشيعي الخالص

وفي مواجهة اتهام قوى وشخصيات الاطار الشيعي للصدر وحلفائه بتنفيذ مؤامرة "شق البيت الشيعي" و "اضعاف البيت الشيعي" وتنفيذ "مؤامرة تركية سعودية اماراتية برعاية اميركية" فقد تساءل الصدر بسخرية عما اذا كان الاطار شيعيا خالصا.

وكتب الصدر تغريدة مساء الجمعة موجها كلامه الى قوى الاطار الشيعي "ان كان ثلثكم المعطل شيعيا خالصا فطالبونا بأن يكون التحالف الاكبر شيعياً".. وهيهات لكم " . واضاف "والا فليبق (ثلثكم المعطل وطنيا) وتحالفنا وطنيا".

تغريدة الصدر عن جلسة انتخاب الرئيس اليوم والتنافس بين تحالفي الاطار الشيعي وانقاذ الوطن الصدري السني الكردي (تويتر)

ومن الواضح ان الصدر قد قصد في تغريدته بقاء كل طرف على مواقفه الامر الذي سيقود الى تعذر انتخاب رئيس البلاد وبما يقود الى حل البرلمان والذهاب الى انتخابات جديدة خاصة وانه قد قال في تغريدة له الخميس داعيا النواب المستقلين الى حضور الجلسة "من حضر الجلسة، وإن لم يصوت كان مستقلاً بحق وصدق، ومن تركها فهو ليس كذلك كما هو واضح، وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب".

وفي هذا الاطار قال رئيس الكتلة البرلمانية للتيار الصدري في تغريدة على تويتر "في يوم السبت سيعلم العراقيون من يريد حياتهم ومن يريد هلاكهم".. مضيفا "وسيعلم العراقيون من هو العراقي ألاصيل ومن هو التبعي الهجين" في اشارة الى موالي ايران.

وزاد قائلا "وسيعلم العراقيون من هو معسكر الاصلاح ومن هو معسكر الفساد .. وسيعلم العراقيون من هو الشجاع ومن هو الجبان". وختم بالقول "وسيعلم العراقيون من هو الذي يشترى بالمال ومن هو الذي غني بالعراق.. كما سيعلم العراقيون من هو ولاءه للعراق ومن هو ولاءه لغير العراق.. وان غدا لناظره قريب".

الارقام ستحسم

وفي حرب اعلامية وسياسية مستعرة يحاول كل من الجانبين المختلفين الايحاء بانه يملك اكثر عدد من النواب الذين سيحسمون جلسة اليوم في الفشل أوالنجاح.

وفيما يؤكد الاطار الشيعي وحلفاؤه انهم يملكون 133 نائبا سيمكنونه من خلال مقاطعة جلسة اليوم بافشال مهمتها لانتخاب الرئيس لكن تحالف انقاذ وطن ومؤيدوه يشددون على انهم يملكون 210 نائبا مع امكانية تجاوزه مما يؤهلهم انجاح الجلسة وانتخاب مرشحهم لرئاسة الجمهورية وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد.

وعقد التحالفان مساء الجمعة اجتماعين منفردين تم في كل منهما مناقشة اخر التطورات السياسية قبيل جلسة اليوم البرلمانية .

وفيما اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني مقاطعته لجلسة اليوم تضامنا مع الاطار الشيعي فقد اعلن تحالف من اجل الشعب ان نوابه الـ18 سيشاركون في الجلسة ما يعزز حظوظ "انقاذ الوطن" في نجاح انعقاد الجلسة.

نواب حركة امتداد المستقلة في منشور حول دورهم في حسم الموقف لصالح اي من الفريقين السياسيين المتنافسين ( فيسبوك)

وقبل ساعات قليلة من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس يؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين عدم الاتفاق على مرشح تسوية واحد للمنصب اذ ان المنصب من حصة المكون الكردي في نظام المحاصصة المعمول به في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

فقد رشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني مدعوما بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مدعوما بتحالف "انقاذ الوطن" وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد.

وماذا بعد؟

يذكر انه في حال عجز البرلمان عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حله بطلب من رئيس الجمهورية والحكومة أو من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اشترطت لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضورها من قبل ثلثي اعضاء البرلمان البالغ 329 اي حضور 220 نائبا وهو مايعمل الاطار الشيعي على عدم تحققه وافشال الجلسة من خلال مقاطعة نوابه والمتحالفين معه لها وضمان عدم حضور العدد المطلوب.