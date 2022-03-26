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كالينيفكا (أوكرانيا): يغطي عمود من الدخان الأسود المتصاعد من مخزن للوقود استهدفته ضربة روسية سماء كالينيفكا الهادئة، حاجباً أشعة الشمس في القرية التي كانت نسبياً بمنأى عن أجواء المعارك.

ولا تزال النيران تلتهم حطام مخزن الوقود الواقع على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى الجنوب من كييف، غداة الضربة الروسية التي استهدفته بصواريخ كاليبر البعيدة المدى.

وقالت تاميلا إيفانيوك (57 عاماً) في تصريح لوكالة فرانس برس من أمام متجر محلي "شاهدنا الانفجار والحريق الذي اندلع. كان الأمر مخيفاً جداً".

وكالينيفكا قرية زراعية هادئة منازلها قديمة تقليدية تكثر فيها البرك المائية.

لكن السكان يخشون من أن تتحوّل قريتهم إلى هدف للقوات الروسية إذا ما تسارعت وتيرة عملياتها العسكرية لتطويق العاصمة كييف.

هول الانفجار

وسبق أن تعرّضت القرية لهجمات عدة، كما دمّرت غارات روسية مطار فاسيلكيف القريب منها في 12 آذار/مارس.

لكن الحجم الهائل للانفجار الذي خلّفه استهداف مخزن الوقود يتخطى كل ما شهدته القرية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربعة أسابيع.

وقالت عاملة المقهى آنيا فولفرام البالغة 19 عامًا "تحطّمت النوافذ في منازل عدة" في القرية الواقعة على بعد نحو كيلومترين من مخزن الوقود.

وتابعت "نحن قلقون الآن من تمدد النيران إلى أبنية سكنية".

جاءت الضربة غداة إعلان روسيا أنها أنجزت المرحلة الأولى من غزوها، وأنها ستركّز جهودها على منطقة دونباس الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا.

قالت موسكو إن المخزن كان يستخدم لتموين القوات الأوكرانية في وسط البلاد وإنها استهدفته بـ"صواريخ كاليبر البعيدة المدى والعالية الدقة" موضحة أن الصواريخ أطلقت من البحر.

وأكدت أوكرانيا التي تحتاج إلى شتى أنواع المساعدات لصد الغزو الروسي، وقوع الضربة نحو الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ) الخميس.

وغداة الضربة كانت النيران ما زالت مشتعلة. وشوهدت في الموقع صهاريج بيضاء عدة مدمّرة وحريقًا أصغر نطاقاً تلتهم ألسنته خطاً متضررًا لتوزيع الوقود.

تفقّد متطوعو الدفاع المدني الأوكراني مراراً الموقع لسؤال الصحافيين عما يفعلونه في المكان.

وعند نقطة تفتيش قرب المخزن قال أحد حرّاس المنشأة طالباً عدم كشف هويته "الانفجار كان كبيراً جداً ... لحسن الحظ لا توجد إصابات".

هجمات روسية

وقال سكان إنه على الرغم من أن قريتهم تبعد عشرات الكيلومترات عن خط الجبهة، إلا أنها تعرضّت لهجمات روسية خمس إلى عشر مرات بما في ذلك إطلاق نار استهدف مصنعًا لتعليب الأسماك.

وقالت فولفرام "كان الأمر مخيفاً جداً لكن في الوقت الراهن ليس لدينا مكان نهرب إليه".

واتّهمت فولفرام موسكو بالسعي إلى تدمير البنى التحتية لأوكرانيا لدفع شعبها إلى الرحيل.

غادر الأراضي الأوكرانية نحو 3,7 ملايين شخص هرباً من المعارك، لكن سكان كالينيفكا متمسكون بأرضهم على الرغم من استهداف مخزن الوقود القريب.

وقالت إيفانيوك وهي عاملة في مصنع "سنبقى في بلدنا أوكرانيا"، واصفة الغزو الروسي بأنه هجوم "لا يعقل" على شعب مسالم.

وتابعت "إلى ذلك، أوروبا مكتظة بمواطنينا. إلى الآن نحن لا نخطط للذهاب إلى أي مكان وسنبقى في بلدنا".