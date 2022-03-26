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رام الله (الاراضي الفلسطينية): ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا السبت ان خمسة اطفال فلسطينيين قضوا في حريق اندلع في منزلهم قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال محمود أرزيقات رئيس بلدية تفوح التي يبلغ عدد سكانها حوالى 10 آلاف نسمة وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الغرب من الخليل، إن الأطفال الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح السبت بعد أن احترق منزلهم خلال الليل.

وتم تشييعهم بعد ظهر السبت في بلدة تفوح.

وذكرت الوكالة ان 15 شخصا اصيبوا بجروح بينهم والدا الاطفال ويعالجون في مستشفى محلي.

ومن بين الجرحى عدد من السكان المحليين الذين حاولوا إنقاذ من كانوا داخل المنزل عند اندلاع الحريق.

وقالت السلطات المحلية إنها تحقق في سبب الحريق.