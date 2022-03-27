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إيلاف من لندن: أعلنت شرطة بلفاست عن اعتقال امرأة ورجل، أثناء تحقيق الشرطة في حالة التأهب الأمني التي أدت إلى إجلاء وزير خارجية أيرلندا في حدث سلام في بلفاست.

وكان سيمون كوفيني، أجلي من المنصة بواسطة الشرطة في منتصف الخطاب يوم الجمعة الماضي.

كان وزير الخارجية الإيرلندي على المنصة لمدة خمس دقائق فقط عندما أخرجه ضابط الأمن من المنصة، يوم الجمعة الماضي، واعتذر وغادر بسرعة. بعد أن تم اختطاف شاحنة صغيرة ونقلها إلى مكان الحادث.



وحضر المحاضرة نحو 100 شخص، من بينهم عدد من السياسيين.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة تعرض للتهديد من قبل مسلحين وأجبر على القيادة إلى شارع آخر حيث تم وضع جهاز مزيف في السيارة ثم اقتياده إلى المكان. ونفذ تفجير محكم في مكان الحادث وأعلنت الشرطة أنه خدعة.

الجرائم الخطرة



وقال محققون من فرع الجرائم الخطيرة في أيرلندا الشمالية إن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا اعتقل اليوم الأحد، بموجب قانون الإرهاب ويتم استجوابه الآن في جناح الجرائم الخطيرة.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "تم القبض على سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا للاشتباه بحيازتها سلاحًا ناريًا في ظروف مريبة، وحيازة ممتلكات إجرامية وإخفاء ممتلكات إجرامية، وهي رهن الاحتجاز حاليًا تساعد الشرطة في تحقيقاتها".



وقالت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية إنه تم العثور على عدد من العناصر بما في ذلك سلاح ناري مشتبه به وسيارتان وكمية من المخدرات الخاضعة للرقابة ومبلغ كبير من النقود من عمليات التفتيش.



وأجريت عمليات البحث في منطقتي باليسيلان وسبرينجمارتين في شمال وغرب بلفاست.

وقال مساعد رئيس الشرطة ماك إيوان إنه تم إخلاء أكثر من 25 منزلاً، وتأثرت المدارس المحلية، واضطر السكان المعرضون للخطر في دار رعاية محلية إلى نقلهم إلى جزء آخر من منزلهم بسبب الحدث.

حزين ومحبط



وكان وزير الخارجية الإيرلندي غرد بعد إجلائه قائلاً إنه "حزين ومحبط لأن شخصًا ما قد تعرض للاعتداء والضحية بهذه الطريقة" وشكر الشرطة على مساعدتها.

وفي رد فعل على الحدث، قال زعيم الحزب الديمقراطي الاتحادي السير جيفري دونالدسون إن الناس "يريدون الاستمرار في حياتهم وليس لديهم شاحنة مع أولئك الذين يتشبثون بالعنف".

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية، براندون لويس ، إنه كان على علم بالحذر الأمني وقام بتغريد "تضامنه" مع كوفيني.

أرضية مشتركة



وتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة (جون وبات هيوم) التي تأسست تكريما للحائز على جائزة نوبل للسلام جون هيوم وزوجته.

وقال الأب غاري دونيغان، الذي كان يستضيف حدث مركز هوبن، إن الأمر كان محزنًا للمشيعين في الكنيسة المجاورة. وأضاف: "مهما فعل الناس الطائشون ما فعلوه اليوم، انسوا الحدث الفعلي نفسه، لكن هناك عائلة حزينة لم يكن لديها حتى الآن جنازة".



وقال البروفيسور كولين هارفي، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة كوينز في بلفاست، إنه كان يتطلع إلى فرصة "الاستماع من وزير الخارجية سيمون كوفيني حول بناء أرضية مشتركة" قبل أن ينتهي الخطاب فجأة.

وقال "وجهة نظري هي أن الناس بحاجة إلى الحكمة، الناس يريدون السلام في هذا المجتمع وهذا يجب أن يتوقف".

وقالت ناعومي لونغ، زعيمة حزب التحالف الإيرلندي، إن من نفذوها كانوا "عازمين بشدة على جرنا إلى الماضي".

