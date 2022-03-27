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باريس: قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردًا على تصريحات بايدن السبت، لوكالة "تاس" للأنباء "على أيّ رئيس دولة أن يبقى حذرًا"، مضيفًا "وطبعًا، كلّ مرة، تضيّق الإهانات الشخصية من هذا النوع نطاق علاقاتنا الثنائية مع الإدارة الأميركية الحالية".

تغيير النظام

ولاحقًا، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن بايدن لم يدع في كلامه هذا الى "تغيير النظام" في روسيا.

وقال المسؤول "ما أراد الرئيس قوله إن لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".

وأكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد أن مصير الرئيس فلاديمير بوتين "متروك للشعب الروسي" بعد تصريحات بايدن.

الخناق الروسي

ميدانيًا، يبدو أن الخناق الروسي بدأ يخفّ في بعض المناطق في جنوب أوكرانيا.

في ميكولايف، بدا أن التهديد يتراجع في الأيام الأخيرة، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس، وتراجعت حدة المعارك على الجبهة بشكل ملحوظ، مع هجوم مضاد تشنّه القوات الأوكرانية على خيرسون الواقعة على بُعد 80 كلم نحو الجهة الجنوبية الشرقية، وهي المدينة المهمة الوحيدة التي أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة عليها.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم السبت في أحد مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلته معروفًا منذ بدء الغزو الروسي، "الطقس رائع" مضيفًا "وبدون ضربات، سيصبح أكثر روعةً".

كييف

والوضع مختلف جدًا على مسافة 120 كيلومترًا شمال شرق كييف، فقد حاصرت القوات الروسية مدينة تشيرنيغيف فيما أصبح إجلاء المدنيين والجرحى مستحيلًا، حسبما أعلن رئيس بلديتها فلاديسلاف أتروتشينكو السبت.

زيلينسكي

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أحدث فيديو له مساء السبت إلى تزويد بلاده مزيدًا من الأسلحة.

وقال "نحن في حاجة إلى مزيد من التسلح. يجب ألا نحمي أوكرانيا فحسب، بل يجب أن نحمي دول أوروبا الشرقية الأخرى أيضًا المهددة بغزو روسي. لقد أوضحنا ذلك خلال محادثاتنا مع نظرائنا الأميركيين في بولندا".

وسأل "ماذا يفعل حلف شمال الأطلسي؟ هل تقوده روسيا؟ ماذا ينتظرون؟".

بوتين

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد في مقطع فيديو الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا) الذي أنشأه قبل ست سنوات، وخصوصًا من يشاركون في "العملية العسكرية الخاصة على أراضي دونباس وأوكرانيا".

وأضاف "نعم، إن الوضع القتالي الحقيقي مرتبط بزيادة المخاطر"، متابعًا "إن بلدنا الشاسع بأسره يفخر بكل واحد منكم".

الهدف الرئيسي

وبعدما أعلنت القيادة الروسية الجمعة نيتها "تركيز معظم جهودها على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس"، أكد الجيش الأوكراني في النشرة الأخيرة لهيئة أركانه والتي نشرت فجر الأحد، صدّ "سبع هجمات للعدو" وتدمير ثماني دبابات روسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية الأحد إعلان حاكم منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قبل يوم أن المنطقة قُصفت مرّتين من جانب القوات الروسية، ما أسفر عن إصابة خمسة على الأقلّ بجروح بعد ظهر السبت.

استفتاء

وأعلنت الوزارة الروسية أيضًا تدمير مستودع صواريخ في قرية تبعد 30 كيلومترًا جنوب غرب كييف.

وأعلن زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في أوكرانيا ليونيد باسيتشنيك الأحد أن منطقته قد تنظّم استفتاء على الانضمام إلى روسيا.

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن باسشينك قوله "أعتقد أن استفتاء سيجري في المستقبل القريب في أراضي الجمهورية (الانفصالية)، سيعبّر الناس خلاله... عن رأيهم بشأن الانضمام إلى جمهورية روسيا الاتحادية".

وأضاف "أنا متأكّد من أن هذا ما ستكون عليه الحال".