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ناكسار (مالطا): أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مالطا روبرت أبيلا وهو مرشح حزب العمل، الأحد فوزه في الانتخابات التشريعية التي اتسمت بامتناع غير مسبوق في تاريخ هذا الأرخبيل الصغير الواقع في البحر المتوسط.

وكما سبق أن أظهرت استطلاعات الرأي، أكد أبيلا لقناة "تي في إم" التلفزيونية أن حزبه فاز بأغلبية الأصوات، بدون الكشف عن أرقام النتائج.

وتتجاوز عادة نسبة المشاركة 90 بالمئة في مالطا. إلا أن لجنة الانتخابات قدرت أن هذه النسبة بلغت في هذا الاقتراع 85 بالمئة، وهي نسبة منخفضة لم يسبق أن سجّلتها مالطا، المستعمرة البريطانية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي عام 2004، منذ استقلالها في عام 1964.

نتائج أولية

في مدينة ناكسار، احتفل نشطاء حزب العمال لدى إعلان النتائج الأولية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتعد هذه الولاية الأولى التي يفوز بها عبر الاقتراع أبيلا الذي تم تعيينه رئيسًا للحكومة خلفاً لجوزيف موسكات بعدما استقال هذا الأخير في كانون الثاني/يناير 2020 على خلفية اتهامات بالفساد ومحاولة التأثير على مجريات تحقيق يتعلق باغتيال الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017.

وهذه الانتخابات هي اول اقتراع يسمح فيه للمالطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا، بالادلاء بأصواتهم.

من غير المتوقع إعلان النتائج النهائية قبل مساء الأحد أو صباح الاثنين، لكن الحزبين المتنافسين على السلطة منذ عقود، حزب العمل والحزب القومي، يعتمدان على إحصاء أولي موثوق به.