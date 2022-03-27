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إيلاف من بيروت: أطلق سراح عمدة بلدة أوكرانية احتلتها القوات الروسية من الأسر، ووافق الجنود الروس على المغادرة بعد احتجاج حاشد للسكان. فقد سيطرت القوات الروسية على بلدة سلافوتيتش الشمالية القريبة من موقع تشرنوبيل النووي، لكن القنابل الصوتية والنيران فشلت في تفريق المحتجين العزل في ساحتها الرئيسية السبت، الذين احتشدوا مطالبين بالإفراج عن رئيس البلدية يوري فوميتشيف من الأسر الروسي.

فشلت محاولات القوات الروسية لتخويف المحتجين، وبعد ظهر يوم السبت، أخلوا سبيل فوميتشيف، وتم الاتفاق على مغادرة الروس البلدة إذا سلم المسلحون سلاحهم لرئيس البلدية، مع إعفاء من يحملون بنادق الصيد. وقال فوميتشيف للمتظاهرين إن الروس وافقوا على الانسحاب "إذا لم يكن هناك جيش [أوكراني] في المدينة"، مضيفًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه كان أن يقوم الروس بالبحث عن الجنود والأسلحة الأوكرانيين ثم يغادرون، على أن تبقى نقطة تفتيش روسية واحدة خارج المدينة.

لم يتفرقوا

يسلط الحادث الضوء على الصراع الذي واجهته القوات الروسية حتى في المناطق التي حققت فيها انتصارات عسكرية. تقع سلافوتيتش، التي يبلغ عدد سكانها 25000 نسمة، خارج ما يسمى بمنطقة الحظر حول تشيرنوبيل، التي كانت في عام 1986 موقعًا لأسوأ كارثة نووية في العالم. استولت القوات الروسية على المنشأة نفسها بعد وقت قصير من بدء الغزو في 24 فبراير.

أطلق الروس النار في الهواء، وألقوا قنابل يدوية على الحشد. قال أولكسندر بافليوك، حاكم منطقة كييف التي تضم سلافوتيش: "لكن السكان لم يتفرقوا، بل على العكس من ذلك، ظهر المزيد منهم". في غضون ذلك، زعمت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا "تحاول تكثيف أنشطة مجموعات التخريب والاستطلاع في كييف من أجل زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي وتعطيل نظام الإدارة العامة والعسكرية".

قال مسؤولون غربيون إن فلاديمير بوتين خطط للاستيلاء على مدن أوكرانيا في غضون أيام من إعلانه عن "عمليته العسكرية الخاصة" في 24 فبراير، لكنه واجه مقاومة شرسة غير متوقعة. وفي حين يمكن سماع دوي الانفجار العرضي في كييف في غرب المدينة، كان وسط المدينة هادئًا معظم الأسبوعين الماضيين. وقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبير المفاوضين في المحادثات مع روسيا: "في البداية أرادوا حرباً خاطفة، 72 ساعة للسيطرة على كييف وجزء كبير من أوكرانيا، لكن انهار كل شيء".

مخطط ضعيف

اضاف، واصفًا حصار ماريوبول: "كان لديهم تخطيط تشغيلي ضعيف، وأدركوا أن من المفيد محاصرة المدن، وقطع طرق الإمداد الرئيسية، ووضع الناس في صلب المعاناة بسبب نقص الغذاء والماء والأدوية، حصار ماريوبول تكتيك لبث الرعب النفسي والإرهاق".

مع ذلك، أعرب بودولاك عن شكوكه بشأن إعلان وزارة الدفاع الروسية الجمعة بأن القوات الروسية ستركز الآن بشكل أساسي على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا: "بالطبع لا أصدق ذلك. ليس لديهم مصالح في دونباس. تتمثل اهتماماتهم الرئيسية في كييف وتشرنيهيف وخاركيف والجنوب - للاستيلاء على ماريوبول وإغلاق بحر آزوف... نراهم يعيدون تجميع صفوفهم ويجهزون المزيد من القوات لإرسالها".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "غارديان" البريطانية