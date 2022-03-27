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لوس انجليس: تلقى نحو 19 ألف شخص أوامر بإخلاء منازلهم بسبب حرائق كبيرة اندلعت مساء السبت في ولاية كولورادو الأميركية التي تشهد جفافاً، وتتكرر فيها الحرائق.

بدت الحرائق أقل خطورة صباح الأحد، لكن بقي أكثر من 1600 نسمة قيد أوامر الإجلاء، وفقاً للسلطات في بولدر، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة وتقع على بعد حوالى خمسين كلم من دنفر، عاصمة الولاية.

وقال المسؤول في الإطفاء مايك سميث خلال مؤتمر صحافي إن الحريق "تم احتواؤه بنسبة 21 بالمئة"، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات حالياً، ولم يُدمّر أي مبنى.

لكنه أشار إلى أن اندلاع مثل هذه الحرائق قبل وقت طويل من بداية الصيف الذي يعززها "يجعلنا قلقين قليلاً بشأن الموسم المقبل".

ولفت عالم الأرصاد الجوية في جامعة "يو سي ال أي" دانيال سوين على "تويتر" السبت إلى أن "الظروف (المناخية) حارة وجافة وعاصفة بشكل استثنائي في الموسم الحالي".

وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية (NWS) في بولدر الأحد، أن تكون درجات الحرارة قريبة من المعدل العام، لكن أقل حدة من السبت.

في كانون الأول/ديسمبر، دمرت حرائق هائلة أحياء كاملة في هذا الجزء من كولورادو، في ظاهرة غير عادية خلال فصل الشتاء.

واشتعلت مئات المنازل مما أجبر عشرات آلاف السكان على الفرار.

وشهد هذا الجزء من الولايات المتحدة حرائق متواترة ومُدمِّرة خلال السنوات الأخيرة، اذ عانت كاليفورنيا وأوريغون من حرائق غير مسبوقة.

وعانت ولاية كولورادو القاحلة على غرار مناطق كثيرة في غرب الولايات المتحدة من جفاف استثنائي لعدة سنوات.

ويُرجح أن تتواصل شدة الجفاف وموجات ارتفاع درجات الحرارة، بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يعني توفير ظروف مثالية لحرائق الغابات.