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إيلاف من بيروت: يبدو أن غزو روسيا لأوكرانيا لم يكن سهلًا. انتشرت على الإنترنت تقارير عن جنود روس فروا من وحداتهم، ووعن آخرين عجزوا عن صيانة معداتهم. في حين أن الإنترنت ليس حقيقة، قد يتساءل البعض عما إذا كان هذا هو الجيش الروسي نفسه الذي كان يُخشى منه في جميع أنحاء العالم منذ عقود؟

تحتاج الجيوش الفعالة إلى أفراد ومعدات، لكنها تحتاج أيضًا إلى استراتيجيا لتوجيه ما يفعله هؤلاء الأشخاص بهذه المعدات. كتب الكثير عن الناس والعتاد، لكننا نعتقد أن الحرب الحالية في أوكرانيا تشير إلى بعض المشكلات الكامنة في نظام القوة البشرية والأفراد العسكريين في روسيا.

تحديات خفية

أسباب عدة تقف وراء التغاضي عن هذه المشكلات. هناك انحياز إلى قضايا التحديث في تقييمات الدول الأجنبية مقابل الموضوعات الأكثر هشاشة المتعلقة بالاحتراف العسكري: إرادة القتال والتماسك والروح المعنوية هي ببساطة أكثر صعوبة في التقييم من عدد الدبابات. مع ذلك، مذهل أن العديد من التحديات التي تواجهها روسيا الآن كانت خفية من سنوات. في حين كان بعض هذه المشكلات موجوداً على الأرجح خلال العمليات العسكرية الروسية السابقة، فإن المقاومة الأوكرانية الشرسة تكشفها بشكل أوضح مما شوهد خلال النزاعات السابقة، كما يتضح من تقارير عن مقتل العديد من الجنرالات الروس في أوكرانيا. فسقوط جنرال في القتال أمر نادر للغاية، وهي علامة محتملة على انعدام الثقة في سلسلة القيادة.

على مدى عقود، شرع الجيش الروسي في إضفاء الطابع الاحترافي على هيكل قوته، بالاعتماد أكثر على الجنود المتعاقدين بدلًا من المجندين. على سبيل المقارنة، أنهت الولايات المتحدة التجنيد وانتقلت إلى قوة المتطوعين بالكامل خلال السبعينيات. على عكس روسيا، أنهى الجيش الأميركي التجنيد الإجباري بسرعة نسبية وأنفق موارد كبيرة في بناء وتقييم نظام موسع من البرامج المصممة لتجنيد وتدريب ودعم والاحتفاظ بقوة احترافية عالية. بينما كانت جهود روسيا في الاحتراف أبطأ قليلًا، هناك بعض الأدلة على نظر علمائهم إلى الولايات المتحدة للحصول على رؤى ثاقبة.

التدريب مستمر بالتراجع

على مدى عقدين من الزمن، أشاعت روسيا على نطاق واسع رواية تؤكد قوتها العسكرية. مع ذلك، لا تزال بعض الإشارات الصريحة للقضايا المثيرة للقلق تنتشر، بما في ذلك من خلال القنوات "الرسمية". تنص استراتيجية التنمية الاجتماعية للقوات المسلحة للاتحاد الروسي من عام 2008 إلى عام 2020 صراحةً على أن "مستوى التدريب العسكري المهني للأفراد العسكريين مستمر في الانخفاض". في خطابه أمام مجلس وزارة الدفاع العام الماضي، أكد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين أن تحقيق النجاح في أي صراع يعتمد بشكل مباشر على الكفاءة المهنية للقادة وذكر العمل على زيادة الاحتراف في الجيش كأولوية.

أجرى الجيش الروسي أبحاثًا حول نظام القوى العاملة والأفراد. بعض نتائج هذا البحث متاحة للجمهور ولا ترسم دائمًا صورة رائعة للجيش الروسي. على سبيل المثال، في عام 2014، أفاد مركز علم الاجتماع التابع للجيش الروسي بأن أكثر من ربع أفراده الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بوجود مشكلات مع معدات المشاة الخاصة بهم. يتحدث مقال نُشر في عام 2020 في مجلة عسكرية بوزارة الدفاع عن فجوة في الزيادة في نشر الأنظمة المتقدمة وقدرة أفراد الخدمة على تشغيلها بفعالية. أعرب جينادي زيتكو، قائد المنطقة العسكرية الشرقية، عن أسفه في عام 2020 لنقص الضباط على مستوى الكتيبة والفوج.

إخفاقات واضحة

تكمل آراء الخبراء الروس هذه المنشورات العسكرية. على الرغم من محدودية وصولهم والضغط لرسم صورة مشرقة، يعترف بعض الباحثين بأن القوات العسكرية الروسية تفتقر إلى الحافز المادي والمهني للخدمة.

لا يمكننا التحدث عن الاستراتيجيا العسكرية الروسية أو المعدات التي يستخدمها الجنود الروس. مع ذلك، يمكننا أن نشير إلى ما يبدو أن أفراد الخدمة الروسية يفعلونه بمعداتهم. تشير الإخفاقات الواضحة في صفوف العسكريين الروس إلى أن هذا البلد يعاني مشكلات أساسية في جهوده لإضفاء الطابع الاحترافي على هيكل قوته. لكن، ليس عليك أن تأخذ كلمتنا على محمل الجد، فقد نشر الجيش الروسي وعلماؤهم أبحاثًا - أحيانًا تحتوي على بيانات - لدعم هذا الاستنتاج.

الاحتراف العسكري مسعى مكلف ويستغرق وقتا طويلا. ليس لروسيا الوقت ولا المال لإضفاء الطابع الاحترافي الكامل على هيكل قوتها الآن. من حيث الجوهر، فإن موسكو عالقة بالقوة التي تمتلكها، وليس القوة التي قد تريدها. حتى لو نجح في السيطرة على أراضي أوكرانيا، فإن المشكلات الأساسية للجيش الروسي مع الاحتراف قد تعيق هؤلاء المحتلين في جهودهم للحفاظ على سيطرتهم على ذلك البلد على المدى الطويل، ومواجهة التمردات المحتملة.