إيلاف من بيروت: في بداية الغزو الروسي، لم يتوقع أحد في الغرب تقريبًا أن تكون أوكرانيا قادرة على تقديم أي نوع من المقاومة الجادة لعدوان روسيا غير المبرر. كُتب الكثير عن كيف أن القادة، بمن فيهم الحلفاء، قللوا من قدرة فولوديمير زيلينسكي على القيادة. لكن، بخلاف سوء التقدير كيف يمكن أن يتحول ممثل كوميدي إلى شبيه لونستون تشرشل، كانت التقييمات العسكرية للجيش الأوكراني بعيدة المنال.

بعد أسابيع من الحرب، واضح أن الكثيرين بالغوا في تقدير إرادة الجيش الروسي وقدرته على القتال وإرادة الجيش الأوكراني في مقاومة خصم متفوق عددًا وعدة. ما الذي يمكن أن يفسر الطريقة التي اندلعت بها حرب أوكرانيا، بما يتعارض مع توقعات الخبراء؟

أحد العوامل الكامنة وراء الأداء غير المتوقع لجيش كل بلد يمكن إرجاعه إلى الاختلافات الثقافية بين الروس والأوكرانيين. تمت زراعة هذه الاختلافات جزئيًا من خلال القصص الخيالية لطفولتهم. صوفيا موسكالينكو، خبيرة في سيكولوجية القصص الخيالية، وميا بلوم خبيرة في تعبئة الأطفال في التطرف العنيف، تبحثان في سبب تحول الأطفال إلى العنف، وقوة الفولكلور في تشكيل النظرة العالمية للأطفال.

بطل مستضعف مقابل تفكير سحري

الفولكلور مهم لفهم الروايات الثقافية للناس - خطوط القصة التي تصف شيئًا فريدًا لتاريخ الثقافة وشعبها. فهي تساعد على تحديد الهوية الثقافية وتشكل الخيارات المستقبلية بطرق خفية. تختلف الروايات الرئيسية التي ينشأ عليها الأطفال الأوكرانيون - والتي تعد بمثابة السيناريو الثقافي السائد - اختلافًا جذريًا عن تلك التي يستوعبها الأطفال الروس. قصص ما قبل النوم الأوكرانية التقليدية، مثل "Kotygoroshko" و"Kyrylo Kozhumyaka" و"Ivasyk Telesyk"، تصور جميعها شخصيات متواضعة مثابرة ضد الصعاب التي لا يمكن التغلب عليها. يأخذهم قوس الشخصية عبر التحديات، ويختبر إرادتهم ويحولهم من ضعيف إلى منتصر.

تتبع هذه الحكايات الخيالية قوسًا سرديًا معروفًا للبطل المستضعف - وهي صيغة مستخدمة لعقود في الكتب الأكثر مبيعًا مثل "هاري بوتر" وأفلام هوليوود الرائجة مثل "حرب النجوم". في قصص الأطفال الأوكرانيين قبل النوم، غالبًا ما تبدأ الشخصيات الرئيسية كأبطال غير محتملين، لكن شجاعتهم وذكاءهم وعزمهم يساعدهم على النجاح.

في المقابل، غالبًا ما تدور قصص الأطفال الروس حول شخصية مركزية تدعى إيفان دوراك - إيفان الغبي. إنه الأخ الثالث، وهو أدنى من إخوته الأكبر سنًا، أحدهم عادة ما يكون ذكيًا، والآخر متوسط الذكاء. عندما لا يتم وصف الشخصية الرئيسية صراحة بأنها "غبية"، يتم تصويره كسولًا مسترخياص في السرير طوال اليوم بينما يعمل إخوته الأكبر سنًا بجد.

في القصص الخيالية الروسية مثل "By the Pike's Wish" و"Princess Frog" و"Sivka Burka"، تسود الشخصية الرئيسية في النهاية. إنه لا يربح من خلال فضائله، لكن من خلال تدخل كائن سحري - سمكة، ضفدع، حصان - يقوم بكل العمل الشاق بينما تدعي الشخصية الرئيسية الفضل. يبدو أن هذه الحكايات الشعبية الروسية تشير إلى أن وصفة النجاح لا تتمثل في أن تكون ذكيًا جدًا أو تعمل بجد أكثر من اللازم، مثل الأخوين الأكبر سنًا، بل أن تأمل أن يهتم السحر بكل شيء.

مواجهة التحدي الأكبر

لا يتجول معظم البالغين وهم يفكرون في القصص الخيالية التي سمعوها عندما كانوا أطفالًا. مع ذلك، فإن هذه القصص المبكرة التي تم اختبارها من خلال العدسة المكبرة لمشاعر الطفولة، تشكل فهمنا للعالم. إنهم يحددون ذخيرة أفعالنا، خصوصًا في أوقات الأزمات.

تعدنا الحكايات الخرافية للتعرف على أبطال الحياة الواقعية والأشرار، والحب والخيانة، والخير والشر. إنهم يوجهون أفعالنا بينما نتعامل مع هذه الثنائيات . قد يفسر الاختلاف في الفولكلورين التقليديين الروسي والأوكراني جزئيًا الاختلاف بين أداء الجيشين الروسي والأوكراني.

عندما واجهوا التحدي الأكبر في حياتهم، فشل أولئك في الجيش الروسي في الأداء الجيد وأظهروا معنويات سيئة . على النقيض من ذلك، ارتقى الأوكرانيون إلى مستوى التحدي بطريقة مذهلة، وقاموا بتحويل أنفسهم من خلال العزيمة والتصميم من المستضعف إلى البطل الذي قد ينجح رغم كل الصعاب.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ذا كونفرسايشن"