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الخضيرة (اسرائيل): قتل شخصان وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار وقع في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل، على ما أفادت خدمة الإسعاف.

وبحسب مسعفين والشرطة الإسرائيلية قتل الإسرائيليان برصاص "إرهابيين" إثنين في مدينة شمال إسرائيل قبل أن يتم "تحييدهما" من قبل قوات الشرطة.

وقتل المهاجمان على يد عناصر الشرطة.

قمة تاريخية

ويتزامن الهجوم مع قمة "تاريخية" تعقد في جنوب الدولة العبرية يشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب.

وقالت الشرطة "وصل إرهابيان إلى شارع هربرت صموئيل في الخضيرة وقاموا بإطلاق النار على قوة من الشرطة كانت في المكان".

وأضاف البيان "تم إقرار وفاة إثنين من المارة ... قوة سرية من حرس الحدود كانت في المكان وقامت بالرد السريع".

وبحسب البيان فقد تمكنت هذه القوة "من تحييد الإرهابيين بعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار".

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فيما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى وتقديم العلاج لإثنين آخرين في مكان الهجوم.

ويأتي هجوم الأحد بعد أقل من أسبوع على هجوم طعنا ودهسا نفذه عربي بدوي من بلدة حورة في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك قبل ان يقضي المهاجم برصاص أحد المارة.