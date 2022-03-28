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اسطنبول: عثر الإثنين على لغم قد يكون التيار جرفه من أوكرانيا، قبالة سواحل إيغنيادا بشمال غرب تركيا، بعد تعطيل لغم أول رصد السبت عند مدخل مضيق البوسفور، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأعلنت الوزارة على تويتر "رصد لغم قبالة إيغنيادا قرب الحدود البلغارية" على البحر الأسود، مشيرة إلى إرسال قوات من وحدات العمليات الخاصة التابعة للبحرية التركية إلى الموقع.

وأضافت الوزارة أنه تم عزل اللغم "والشروع بتدخل من أجل تعطيله".

وعطلت البحرية التركية السبت لغما قد يكون انجرف من أوكرانيا إلى مضيق البوسفور.

وأفادت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أنّ صياداً شاهد اللغم على بعد كيلومترين من سواحل "روميليفينيري" في شمال اسطنبول، وأخطر السلطات صباح السبت.

تنسيق

وأفادت أنقرة أنها تباحثت مع السلطات الأوكرانية والروسية وأنها تواصل "التنسيق معها حول هذا الموضوع".

وحذرت السلطات التركية في بيان هذا الأسبوع عبر نظام الإنذار البحري "نافتكس" من مخاطر الألغام قبالة سواحل أوكرانيا التي قد تجرفها العواصف.

وشدّدت البحرية التركية على أنّ "هذه الألغام يمكن أن تنجرف في البحر وتشكل خطراً".

والألغام تحت سطح الماء يجب ان تزوَد بأنظمة تعطلها إذا جُرفت، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907.

لكن الألغام القديمة قد تفتقر إلى مثل هذه الأنظمة وتشكل خطراً، وفقاً لوسائل اعلام تركية.