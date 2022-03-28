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مالا روغان (أوكرانيا): استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدة صغيرة في الضواحي الشرقية لخاركيف، ثاني مدن أوكرانيا بحسب ما أفاد صحافي لوكالة فرانس برس الإثنين.

ونفذ جنود أوكرانيون عمليات أمنية وتطهير في منازل مدمرة في مالا روغان في الريف على بعد أربعة كيلومترات شرق خاركيف التي طردت منها القوات الروسية.

وقال جندي اوكراني لوكالة فرانس برس "هناك جثث روسية في كل مكان" مقدرا عدد القتلى الروس بما لا يقل عن 25 شخصا.

وشنت قوات كييف هجومها منتصف الأسبوع، وقال إيغور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف لوسيلة إعلام محلية "تحرر قواتنا مالا روغان وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه من هذا الموقع يقصفون باستمرار المناطق السكنية للمدينة".

وتدور معارك منذ عدة أيام للسيطرة على بلدة فيلخيفكا المجاورة على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال التي تعد موقعا متقدما آخر للجيش الروسي يقصف منها خاركيف أيضًا.

في مالا روغان كان الوضع هادئًا نسبيًا الاثنين مع سماع دوي انفجارات عنيفة بعيدة.