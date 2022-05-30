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باريس: تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الإثنين "للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين.

وتعتبر كولونا أكبر مسؤولة فرنسية تزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا "لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي".

وستزور الوزيرة مدينة بوتشا، حيث ارتُكبت مجازر بحق مدنيين تُتهم بها القوات الروسية.

إلى ذلك "ستسلم معدات للأمن المدني (سيارات إطفاء وسيارات إسعاف)" للسلطات.

وكانت كولونا خصصت أول زيارة لها إلى الخارج لألمانيا الثلاثاء. وشددت على أنه "لا توجد دولة في مجموعة السبع في حالة حرب مع روسيا" لكنها دعت إلى "تعزيز دعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل وعلى جميع المستويات".

كما أشارت إلى فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المثيرة للجدل حول "مجموعة سياسية أوروبية" قد ترحب بأوكرانيا أو بريطانيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس زيلينسكي كلمة أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل الاثنين في قمة استثنائية مخصصة لبلاده.