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موسكو: غادرت سفينة شحن محمّلة بالمعدن ماريوبول، وفق ما أعلن زعيم انفصالي موال لموسكو الثلاثاء، لتكون أول مركب يبحر من الميناء الأوكراني منذ سقط في قبضة القوات الروسية.

وكتب زعيم الانفصاليين الموالين للكرملين في دونيتسك دينيس بوشيلين على "تلغرام" "غادرت ميناء ماريوبول اليوم سفينة تحمل 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية، وهي متّجهة الآن إلى روستوف".

وقال "يعد مركز النقل هذا غاية في الأهمية بالنسبة لدونباس. إنه أكبر ميناء على بحر آزوف والوحيد الذي يمكن التعامل فيه مع كافة أنواع الشحنات بما في ذلك خلال الشتاء".

وكان ميناء ماريوبول ثاني مرفأ من حيث نسبة الانشغال بعد أوديسا المطلة على البحر الأسود، قبل بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنه سيعاد فتح الميناء بعدما أزال الجيش الألغام المزروعة على مساحة 1,5 مليون متر مكعب، بينما يعمل خبراء في نزع الألغام في الميناء وعلى متن السفن الراسية فيه.

وبعد حصار مدمّر عاشته المدينة، سيطرت القوات الروسية بالكامل على ماريوبول هذا الشهر بعد استسلام الجنود الأوكرانيين الذين كانوا متحصنين في معمل آزوفستال للصلب.