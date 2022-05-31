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رانغون: قُتل شخص وجُرح تسعة آخرون في انفجار قنبلة في منطقة مزدحمة بوسط رانغون الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "الانفجار وقع قرابة الساعة 3,20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08,50 ت غ) قرب موقف حافلات" مضيفا أن "توفي شخص في المستشفى وأصيب تسعة آخرون بجروح".