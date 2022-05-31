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بروكسل: أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق مع اليونان يقضي بإرسال أثينا آليات عسكرية من الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا مقابل عتاد أكثر حداثة من برلين.

وقال شولتس عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "سنقوم بإرسال ناقلات جند مدرعة ألمانية".

أبرمت ألمانيا اتفاقات مماثلة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع تشيكيا، وتتفاوض بشأن اتفاق آخر مع بولندا.

والهدف تزويد أوكرانيا بأسلحة هي بأمس الحاجة إليها من مخزونات قديمة تعود للحقبة السوفياتية، كي تتمكن من نشرها فورا في ميدان المعارك سعيا لوقف الغزو الروسي.

وتريد ألمانيا تسليم 14 دبابة ليوبارد وعربة مدرعة طراز ليوبارد إلى براغ، مقابل إرسال تشيكيا دبابات تي-72 إلى أوكرانيا.

لكن لم يُحدد موعد التسليم.

ولم ينفذ بعد اتفاق تبادل أسلحة مقرر مع بولندا تتلقى بموجبه وارسو معدات حديثة بدلا عن عتاد ترسله إلى أوكرانيا.

واتهم الرئيس البولندي أندريه دودا برلين بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعتاد العسكري.

وواجهت الحكومة الألمانية انتقادات من كييف ومعارضين في الداخل لبطئها في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.