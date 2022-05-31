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جوهانسبرغ: أودت الأعاصير والعواصف الاستوائية بحياة 214 شخصا على الأقل وطالت أضرارها أكثر من نصف مليون شخص في مدغشقر هذا الفصل، على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "ستة منخفضات جوية استوائية ضربت مدغشقر من كانون الأول/يناير إلى نيسان/أبريل 2022، مودية بـ214 شخصا على الأقل فيما تأثر قرابة 517,100 شخصا في أنحاء البلاد بتداعياتها".

ومدغشقر من أفقر دول العالم، وتواجه العديد من العواصف والأعاصير بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل من كل عام.

وضربتها العاصفة تلو الأخرى هذا العام.

فقد أودت العاصفة الاستوائية آنا في أواخر كانون الثاني/يناير ب55 شخصا.

وضرب الإعصار باتسيراي الجزيرة في 5 شباط/فبراير موديا ب121 شخصا. ثم اجتاح الاعصار إنماتي سواحلها الشرقية موديا ب15 شخصا.

وبين العاصفتين، اجتاحت العاصفة الاستوائية دوماكو المناطق الشمالية الشرقية في منتصف شباط/فبراير مودية ب14 شخصا في فيضانات.

لم يتسبب الإعصار غومبي مطلع آذار/مارس بأضرار كبيرة لكن العاصفة جازمين التي ضربت في الشهر التالي أودت بخمسة أشخاص.

وتعاني المنطقة الجنوبية من مدغشقر من جفاف حاد أدى إلى سوء تغذية وجوع في بعض المناطق.